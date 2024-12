Niterói: Natal no Campo de São Bento reúne visitantes e moradores para assistir aos shows e curtir nos brinquedos - Luciana Carneiro

Publicado 15/12/2024 18:20

Niterói – A Prefeitura de Niterói inaugurou, na última sexta-feira (13), sua programação especial de Natal com um evento repleto de cultura e magia no Campo de São Bento, em Icaraí. O prefeito Axel Grael abriu oficialmente as festividades, destacando a importância de celebrar o Natal com alegria e harmonia para toda a população.



“Estamos muito orgulhosos de levar a magia do Natal e a riqueza cultural de Niterói para toda a cidade. Essa programação não apenas celebra as festas de fim de ano, mas também fortalece a economia local, movimentando o comércio e aproximando os moradores com cultura e arte”, destacou o prefeito de Niterói, Axel Grael.



A noite contou com apresentações marcantes, incluindo o Programa Aprendiz Musical e suas convidadas Mona Vilardo, Nanda Garcia e Thalita Pertuzatti, além do espetáculo "Natal de Cavaquinho", com Sergio Chiavazolli e a participação especial de Juliana Veronezi. A DJ Cris Pantoja também animou o público presente.



A psicanalista Daiane Araújo, de 37 anos, veio de Itaipuaçu com a família para participar da abertura do Natal de Niterói. Ela estava acompanhada pelo marido Giovane, de 45 anos, e pelas filhas Giovana, de 6 anos, e Maitê, de 3 anos. Foi a primeira vez da família no Campo de São Bento para as celebrações natalinas, e todos ficaram encantados com o evento.



"Já andamos no trenzinho e estamos aproveitando bastante o dia. É a nossa primeira vez aqui no Campo de São Bento, já que costumamos ficar mais em Itaipuaçu, mas estamos adorando. As crianças estão encantadas com o espetáculo e a decoração", contou Daiane.



Larissa Rivas, de 24 anos, estudante de psicologia, veio de Guapimirim especialmente para prestigiar a abertura do Natal no Campo de São Bento. Ela estava acompanhada pela mãe, Adriana Rosário, de 46 anos, pela irmã Michelle, de 20 anos, e por Fábio de Andrade, de 52 anos. A família se programou com antecedência para aproveitar o evento.



"É a nossa primeira vez aqui no Campo de São Bento, e achei tudo muito bonito. Toda a ornamentação de Natal, as luzes e o ambiente do parque criam um clima aconchegante. Dá vontade de sentar, estender um tapete e ficar observando o lago enquanto as músicas tocam. Estou ansiosa para assistir à apresentação das músicas de filmes, que são sempre tão envolventes. Esse conjunto de elementos realmente torna o evento especial", comentou Larissa.



Um dos momentos mais aguardados foi a iluminação da tradicional Árvore de Natal de São Francisco, com 58 metros de altura, símbolo central da decoração natalina que se espalha por diversos pontos da cidade, como o Horto do Fonseca, o Horto de Itaipu e outras localidades.



Visitação ampliada – O Campo de São Bento recebeu uma decoração especial, incluindo iluminação nas árvores, um túnel de luz, estrelas cadentes, gotas de luz nas árvores, bolas gigantes, bengalas natalinas, esculturas de pinguins, presépio, uma Casa do Papai Noel, feira gastronômica temática e um trenzinho que percorre o local. O horário de visitação será ampliado até às 22h. A programação cultural segue até o dia 22 de dezembro, com shows, performances musicais e atividades culturais gratuitas no palco do lago e no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno.



Natal em todas as regiões de Niterói - Além do Campo de São Bento, a programação natalina leva cultura e diversão a todas as regiões de Niterói, com mais de 70 apresentações de música, teatro e dança até o fim de dezembro. A agenda, coordenada pela Fundação de Arte de Niterói (FAN), inclui eventos gratuitos em bairros como Barreto, Itaipu, Engenho do Mato, Maria Paula e Ponta da Areia, contemplando todas as idades.



O primeiro final de semana da programação está repleto de atrações, como o teatro infantil “Papai Noel Sempre Vem”, shows do Bloco Batuke Raiz, DJ Pinoud e JPG, além de performances de samba, pagode e jazz. Destaque também para atividades culturais nos Hortos do Barreto e Itaipu, no Campo de São Bento e no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno. A programação completa está disponível no site da Prefeitura de Niterói.



Aprendiz Musical - No último sábado (14), no Fonseca, o Programa Aprendiz Musical encerrou o ano letivo com a Festa da Família, que reuniu alunos, professores, familiares e a comunidade. O ano de 2024 foi promissor e marcado por muito trabalho, com as inaugurações da Casa Aprendiz Musical Professor Aníbal Bragança, no Fonseca, e da Casa Norival de Freitas (Solar Notre Rêve), que passou a ser a nova sede do programa. O projeto promove a inclusão social através da música no Brasil. A programação foi repleta de atividades preparadas e realizadas pelos próprios alunos.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, falou sobre a satisfação de estar presente nesse momento e destacou a importância da cultura e do esporte na vida dos jovens.



"Essa Casa é uma aposta que fazemos neste programa, que ganhou uma dimensão muito maior este ano, dando oportunidade para mais músicos de Niterói se desenvolverem. Estamos criando oportunidades para que as pessoas cresçam, seja na música ou no esporte. Sabemos o quanto é importante que os nossos jovens, alunos da rede municipal de educação de Niterói, tenham acesso a atividades que os motivem e abram caminhos para o desenvolvimento. Com essa nova Casa, temos uma equipe maior, mais alunos e instrumentos novos, para que tudo funcione bem e vocês possam mostrar a qualidade do trabalho que têm realizado", declarou o prefeito.



De acordo com o secretário de Ações Estratégicas, André Diniz, 2024 foi o melhor ano do programa.



"Este foi o melhor ano da história do Aprendiz. Inauguramos duas sedes, uma na Zona Norte e outra no Centro, oferecendo mais qualidade de ensino e atendimento para que alunos e professores tenham melhores resultados. Também ampliamos para 10 mil alunos, consolidando o Aprendiz como o maior programa de música em escolas públicas do país. Foi um belo ano para o Aprendiz e um presente incrível para a cidade de Niterói", disse Diniz.