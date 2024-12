Niterói: dia 16 começa a transferência de alunos no Ensino Fundamental na Rede Municipal - Divulgação

Niterói: dia 16 começa a transferência de alunos no Ensino Fundamental na Rede MunicipalDivulgação

Publicado 14/12/2024 16:35

Niterói - A Secretaria Municipal de Educação abre nesta segunda-feira (16) as solicitações de transferência de estudantes matriculados no Ensino Fundamental entre as unidades da Rede Municipal de Educação. As inscrições, previstas no edital de pré-matrícula 2025, deverão ser realizadas de forma presencial, na secretaria da unidade em que o aluno estiver matriculado atualmente, entre os dias 16 e 20 de dezembro.

O resultado da transferência será divulgado no dia 6 de janeiro de 2025, através de SMS e e-mail, informados no ato da solicitação. O resultado também poderá ser conferido presencialmente, na unidade em que o estudante está matriculado atualmente.

Aqueles que forem contemplados terão que efetivar a matrícula entre os dias 7 e 10 de janeiro. O responsável deverá levar uma declaração de transferência, que deve ser solicitada na unidade atual, além de fornecer seu CPF, data de nascimento, nome completo, sexo, filiação, autodeclaração de cor/raça, endereço completo (inclusive CEP), telefone para contato e e-mail. Também serão necessários dados do estudante: nome completo; data de nascimento; sexo; CPF (obrigatório para nascidos a partir de 2018); filiação do candidato; declaração de cor/raça, informação do benefício Cartão Arariboia (quando for o caso); informação do benefício do Bolsa Família (quando for o caso); número de Identificação Social (NIS) (quando for o caso); informação se o candidato é pessoa com deficiência, Transtorno do Espectro Autista ou Altas Habilidades/Superdotação; informação de irmão (a) em alguma das unidades da Rede.

Próximas etapas - No dia 23 de dezembro será divulgado o resultado da reclassificação da pré-matrícula na Educação Infantil. O prazo, antes previsto para janeiro, foi antecipado para acelerar o calendário e melhor atender as famílias. Nesta etapa, serão distribuídas vagas remanescentes para Educação Infantil para quem já está inscrito e não foi contemplado no primeiro resultado. Por isso, não é necessário fazer uma nova inscrição. O resultado será disponibilizado através do e-mail cadastrado no ato de inscrição e o período de efetivação será entre 7 e 10 de janeiro de 2025.

Na sequência, entre os dias 6 e 10 de janeiro de 2025, serão abertas as inscrições para aqueles que desejam ingressar no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação em 2025. As inscrições serão realizadas através do site https://matriculaniteroi.colab.re e os resultados serão divulgados no dia 20 de janeiro, com efetivação entre 21 e 24 de janeiro.

A reclassificação dos candidatos do Ensino Fundamental não contemplados anteriormente será no dia 28 de janeiro, com efetivação entre os dias 29 e 31.

Finalizando as etapas de pré-matrícula, a Etapa Permanente, para vagas remanescentes de todos os anos de escolaridade. As inscrições serão abertas no dia 20 de fevereiro