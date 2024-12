Niterói: esportes e saúde é a combinação perfeita para os atletas da cidade - Divulgação

Niterói: esportes e saúde é a combinação perfeita para os atletas da cidadeDivulgação

Publicado 16/12/2024 19:02

Niterói - No próximo dia 21 é comemorado o Dia do Atleta, uma data especial para celebrar a determinação, o esforço e a dedicação de todos os que superam seus limites e inspiram outras pessoas com suas conquistas.

A saúde é a base para o desempenho de alto nível, e por isso a importância de manter em dia exames para garantir que cada atleta tenha a confiança necessária para alcançar seus objetivos. "Cuidar da saúde é um ato de amor, e estamos prontos para apoiar essa jornada com excelência e agilidade", pontuou a patologista clínica, Dra. Christina Bittar.*

Dra. Christina é diretora médica do Laboratório Bittar, que tem unidades de atendimento em Niterói e São Gonçalo, e está inserido nas práticas esportivas locais, como corridas e campeonatos de surf, com o objetivo de promover o cuidado com a saúde.

Ela começou a correr em 2021, após a pandemia para melhorar a saúde e se manter ativa. A paixão foi tão grande que começou a incentivar os colaboradores, amigos e familiares para também correrem. E essa iniciativa arrasta dezenas de funcionários que também se apaixonaram pela corrida de rua. *"Eu fico feliz demais de cada vez mais somar pessoas nesse esporte. É uma energia maravilhosa, o esporte aproxima as pessoas e as deixa mais felizes e saudáveis, além de criar uma disciplina e ritmo na vida. O contato com o ar livre e a natureza nos proporciona um reequilíbrio físico e mental além de nos desafiarmos na superação, finalizou a médica e atleta.