Niterói: Umei Cafubá é a quinta unidade entregue em 2024 - Luciana Carneiro

Publicado 16/12/2024 18:28

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria e Fundação Municipal de Educação, inaugurou, nesta segunda-feira (16), a Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Cafubá, na Região Oceânica. O espaço irá receber, provisoriamente, as crianças do Núcleo Avançado de Educação Infantil (NAEI) Angela Fernandes, que passará por obras de ampliação e readequação. A unidade é a 31ª inaugurada em Niterói nos últimos 12 anos, e a 5ª entregue em 2024.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou da entrega de mais essa unidade ao lado da primeira-dama, Christa Grael, e falou da satisfação de mais uma entrega para a comunidade e destacou o trabalho das equipes da educação.



"Quando a gente inaugura uma estrutura como essa, é sempre uma conquista. Vem aquele sentimento de que estamos oferecendo mais uma unidade de educação para a cidade, mas o prédio em si não é suficiente. Ele precisa ser confortável e funcional, mas o mais importante é todo o projeto pedagógico, todo o trabalho que é realizado no dia a dia pelas equipes, seja no planejamento da política de educação da cidade ou no detalhe do trabalho de cada uma das unidades. Então, aqui, eu quero fazer uma homenagem e um agradecimento a todos os profissionais de educação de Niterói pelas conquistas que a gente teve", reforçou o prefeito.



A UMEI Cafubá faz parte do projeto de expansão da Rede Municipal de Niterói e possui seis salas de aula, dois banheiros infantis, dois banheiros para adultos, cozinha, refeitório, sala de professores, sala da direção, secretaria, almoxarifado, dispensa e pátio. A unidade segue as normas estabelecidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação. Além disso, toda a estrutura está adequada aos padrões de acessibilidade, com rampas e sanitários adaptados, além de um sistema de aproveitamento da energia solar e da água da chuva.

Para o secretário Municipal de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques, esta inauguração reafirma o compromisso com o bem estar das crianças e de toda a comunidade escolar.



"Um ensino de qualidade também inclui uma infraestrutura adequada. Por isso, tomamos a iniciativa de fazer uma reforma completa no NAEI, sem prejudicar o processo de aprendizagem das crianças, que são o nosso principal foco. Agora, elas terão um espaço melhor para compartilhar o conhecimento e o saber, até que a outra unidade seja entregue completamente reformada. Estamos muito orgulhosos de tudo que fizemos esse ano e seguiremos avançando, para que Niterói tenha uma educação pública de referência no nosso país", destacou.



O espaço que hoje abriga o NAEI Angela Fernandes irá passar por uma reforma completa, com ampliação do terreno para comportar as turmas de forma mais confortável e adequada. Ao fim das obras, as crianças e profissionais voltarão para a unidade e a UMEI do Cafubá receberá novas inscrições, passando a funcionar como uma nova unidade, disponibilizando mais vagas para a Educação Infantil.



Presidente da Comissão de Educação na Câmara de Vereadores, Binho Guimarães, relembrou os avanços que a Região Oceânica recebeu nos últimos anos.



"Participar da entrega de uma escola, um equipamento da educação, é uma satisfação muito grande porque acreditamos na educação como um instrumento de transformação e sabemos que daqui sairão crianças com um futuro muito melhor. Quero lembrar que, aqui no entorno dessa unidade, a gente tem boas representações de como o governo, quando investe, transforma um bairro, uma região. O Cafubá era um bairro sem drenagem, sem pavimentação, sem calçada, sem contenção de encostas, distante da cidade e desconectado de Niterói. Agora, temos aqui a materialização de importantes investimentos que foram feitos como o túnel Charitas-Cafubá, a urbanização do bairro que passou por um processo de transformação, as obras de contenção de encostas, de urbanização do Caniçal, que muito em breve vai ganhar uma nova área de lazer e um novo módulo do médico de família. Esse é o resultado da política mudando a nossa vida para a melhor", pontuou o vereador Binho.



Esta é a quinta UMEI entregue neste ano, somando-se às unidades Jornalista Vilmar Berna (Jurujuba), Therezinha Calil Petrus (Barreto), Leni dos Santos Oliveira - Dona Helena (Ponta d'Areia) e Professor Edison Rodrigues Barreto (Fonseca). Juntas, elas ofertam mais de 600 vagas para a Educação Infantil no município. Além da equipe pedagógica da unidade, representada pela diretora Mariângela Fernandes, e de representantes da secretaria de Educação, estiveram presentes os vereadores Anderson Pipico, Paulo Eduardo Gomes, líderes comunitários, familiares de alunos e moradores do entorno.