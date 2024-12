Niterói> Multicenter Itaipu faz 25 anos - Divulgação

Publicado 17/12/2024 06:19

Niterói - O Multicenter Itaipu, localizado na Região Oceânica de Niterói, comemora 25 anos de história com um fim de semana repleto de atrações para encantar o público.

No sábado, 21 de dezembro, o projeto Música na Praça promete oferecer momentos de lazer e valorização dos talentos locais. No 2º piso, das 19h às 21h, o cantor Igor Carvalho comandará a noite com um repertório envolvente, proporcionando uma atmosfera acolhedora e animada para os visitantes.

No domingo, 22 de dezembro, o espírito natalino invade os corredores do shopping com uma encantadora Parada de Natal. O evento contará com duas apresentações, às 16h30 e às 17h30, que prometem envolver as famílias e trazer a magia do Natal para o dia a dia dos frequentadores.

Além das atrações, o Multicenter preparou um benefício especial em homenagem ao seu aniversário. No programa clube+, os clientes podem trocar seus pontos acumulados na plataforma de relacionamento pela exclusiva Coleção clube+ Presente à Mesa. São três pratos colecionáveis com temática natalina, perfeitos para deixar a ceia de Natal ainda mais charmosa.

Os pratos estarão disponíveis para resgate no app do shopping até o dia 24 de dezembro ou enquanto durarem os estoques. Não deixe de conferir o regulamento e garantir o seu presente especial.



Serviço:



Shopping Multicenter Itaipu

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu, Niterói – RJ



Horários de fim de ano:

20, 21e 23/12 – 10h às 23h

22/12 – 10h às 22h

24/12 – 09h às 18h

25/12 e 01/01 – Lojas fechadas/alimentação e lazer facultativos

31/12 – 10 às 16h