Niterói: Prefeito Axel Grael e o secretário executivo de Niterói, André Diniz, se reuniram com os Secretários Municipais para avaliar as metas e fazer o balanço da gestão - Alex Ramos

Niterói – A Prefeitura de Niterói realizou, nesta terça-feira (17), o 18º Encontro de Gestores, que marcou o encerramento de um ciclo de planejamento, execução e entrega de políticas públicas pela atual gestão municipal. Sob a liderança do prefeito Axel Grael, a reunião teve como objetivos consolidar os resultados alcançados no Plano de Metas de 2024, avaliar o cumprimento das entregas estabelecidas e alinhar o que ainda está previsto para o fim do ano.



Um dos pontos do encontro foi a apresentação do balanço das principais conquistas dos quatro Planos de Metas da atual gestão. Esse é o principal instrumento de planejamento de curto prazo do Município e elenca as prioridades anuais, orienta as ações do governo e garante a execução eficiente das políticas públicas.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que foram quatro anos de desafios, muito trabalho e conquistas.



“É um sonho ser prefeito da cidade que se ama. Sempre sonhei com a Niterói que temos hoje. Conseguimos avançar muito nos últimos anos. Quando vamos para fora, vemos que as pessoas reconhecem o trabalho realizado em Niterói. Desde 2013, criamos uma forma de trabalhar e de administrar a cidade. Desenvolvemos um projeto de cidade que soubemos tirar do papel. Tivemos que superar muitos desafios. Enfrentamos a pandemia, trabalhamos pela retomada da economia da cidade e, depois, tivemos entregas muito relevantes como, por exemplo, a consolidação da Moeda Social Arariboia, o Parque Orla Piratininga (POP) e muitas outras. Só este ano, investimos R$ 1 bilhão em infraestrutura”, explicou Axel Grael.



Como parte dos Planos de Metas, os Encontros de Gestores, realizados trimestralmente, são essenciais para a apresentação do andamento das metas por parte dos secretários. Com estes alinhamentos, o Plano de Metas assegura que os esforços da administração estejam alinhados às necessidades da população.



“O Plano de Metas é a pactuação de gestão, envolvendo todo o secretariado, sob direção do prefeito, para que o governo consiga avançar com os mesmos objetivos, garantindo maior integração entre as áreas e alinhamento estratégico para a execução de políticas públicas de forma eficiente e eficaz. Isso melhora as entregas para a população”, afirmou a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão de Niterói, Isadora Modesto.



Ao longo de quatro anos, foram inúmeras entregas à população como novas escolas, novas unidades de saúde, a Moeda Social Arariboia, implantação e requalificação da malha cicloviária, além de realizações importantes como o novo Centro da cidade, a reforma da Maternidade Alzira Reis, a implantação do Parque Orla de Piratininga Alfredo Sirkis (POP), a urbanização de comunidades, contenção de encostas em todas as regiões da cidade, implantação do Parque Esportivo da Concha Acústica, restauração da Ilha da Boa Viagem, início da obra de recuperação do Cinema Icaraí.



Neste ano, na área da Educação, houve a entrega de cinco novas Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs) e a expansão de programas que garantem o acesso às Plataformas Urbanas Digitais (PUDs), que ultrapassaram 250 mil acessos em 2024. Na Saúde, cinco Unidades de Médico de Família foram reformadas e as obras de modernização da Maternidade Alzira Reis, que contará com uma nova Linha de Cuidado Materno-Fetal-Infantil, estão em fase final.

Outros avanços importantes ocorreram nas áreas de infraestrutura e desenvolvimento econômico em 2024, incluindo a renaturalização do Rio Jacaré, a conclusão de obras de contenção de encostas e o lançamento do Edital de Fomento à Economia Solidária, beneficiando diretamente 200 trabalhadores, dos quais 70% são mulheres. Outra entrega de destaque foi a nova Praça Arariboia, que integra uma série de intervenções do Programa Novo Centro. Outras obras na Avenida Visconde do Rio Branco serão concluídas em breve.



Na área da Cultura, foram lançados este ano cinco chamamentos públicos voltados ao fomento de atividades culturais na cidade. Além disso, o programa "Arte na Rua" foi retomado, promovendo mais de 400 apresentações artísticas em diferentes regiões de Niterói.



Uma entrega de muita relevância foi a restauração do Solar Notre Rêve (antiga Casa Norival de Freitas) e do Castelinho do Gragoatá, bem como a conclusão das obras da Pista de Atletismo da UFF. Outro marco foi a ampliação do sistema de bicicletas compartilhadas (NitBike), fortalecendo a mobilidade urbana sustentável no município.



Com foco no futuro, a atual gestão deixa em andamento importantes obras estruturantes, como a dragagem do Canal de São Lourenço, a restauração do Cinema Icaraí, a construção do Centro Cultural da Zona Norte e do Terminal do Caramujo, além da reforma da Estação Cantareira, que abrigará o Centro de Inovação e Economia Criativa. As ações iniciadas este ano serão legados para a próxima gestão, garantindo que Niterói continue crescendo com qualidade de vida e sustentabilidade.