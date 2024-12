Casa Norival de Freitas: sede de Programa Aprendiz recebe seminário - Alex Ramos

Publicado 18/12/2024 07:21

Niterói - A Prefeitura de Niterói, em parceria com a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), realizará, nesta quinta (19) e sexta-feira (20), o seminário “Diálogos e Experiências: compartilhando os resultados do Acordo de Cooperação Técnica entre a Unesco e a Prefeitura de Niterói”, para apresentar os resultados de projetos desenvolvidos por meio de parceria entre as duas instituições.

O evento acontecerá no Solar Notre Rêve (antiga Casa Norival de Freitas) e contará com a presença de consultores da Unesco, que irão compartilhar os resultados de pesquisas realizadas ao longo dos últimos meses. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo link: https://l1nk.dev/seminariounesco “A cooperação com a Unesco é fundamental para fortalecer nosso compromisso com a preservação e valorização do patrimônio cultural e natural de Niterói. Essa parceria permite unir esforços para garantir que futuras gerações também possam apreciar e aprender com a rica história e diversidade da nossa cidade”, destaca o prefeito Axel Grael.O Acordo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura e a Unesco está estruturado em três eixos: patrimônio cultural, economia criativa e formação para as artes. No seminário, esses temas serão serão abordados por meio dos principais projetos estratégicos em desenvolvimento, como os resultados do levantamento inicial do patrimônio histórico material e imaterial de Niterói; a criação do Território Criativo de São Domingos; a implantação do Museu da Ilha da Boa Viagem; o mapeamento e diagnóstico que relacionam programas e políticas de cultura e cidadania; o fortalecimento de rotas e circuitos de promoção do patrimônio histórico, turístico e ambiental da cidade; o mapeamento e diagnóstico da cadeia produtiva do Carnaval de Niterói; o diagnóstico dos programas de fomento à cultura; o planejamento para desenvolvimento da política do audiovisual; e o planejamento para o programa Aprendiz Musical.O objetivo da parceria é promover o patrimônio histórico, cultural e natural de Niterói como estratégia para impulsionar o desenvolvimento econômico baseado na criatividade e na sustentabilidade.