Niterói: Prefeito eleito Rodrigo Neves é diplomado e anuncia seus Secretários. Vereadores também recebem diplomas. - Divulgação

Niterói: Prefeito eleito Rodrigo Neves é diplomado e anuncia seus Secretários. Vereadores também recebem diplomas. Divulgação

Publicado 20/12/2024 09:09 | Atualizado 20/12/2024 11:04

Niterói - O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, e a vice-prefeita eleita, Isabel Swan, foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral, nesta quarta-feira (18), em uma cerimônia oficial realizada no Plenário Brígido Tinoco, na Câmara Municipal de Niterói. O evento contou com a presença de autoridades, como o prefeito de Niterói, Axel Grael, representantes da sociedade civil e convidados especiais, celebrando o fechamento de um ciclo eleitoral e o início de um novo período de governança para a cidade.



"Niterói é a nossa causa comum. Nós amamos essa cidade, e eu, particularmente, tenho um vínculo muito especial com ela. Meu bisavô chegou aqui em 1916, vindo de Campos, e teve um papel fundamental na história do Rio de Janeiro, presidindo o Tribunal de Justiça em 1923. Ele criou seus filhos na cidade, que para nós sempre foi um ponto de união e afeto. Niterói tem belezas naturais extraordinárias, e para mim, é a cidade mais linda do mundo. Toda vez que volto de viagem e chego à Niterói, tenho a sensação de estar chegando em casa. Quem tem a oportunidade de viver aqui, sabe que Niterói é o lugar mais lindo do mundo, e por isso, sou o prefeito mais feliz do mundo, governando essa cidade maravilhosa”, disse, emocionado, Rodrigo Neves.



"Eu acredito em Niterói e acredito no nosso potencial. Somos uma cidade que, ao longo dos anos, demonstrou uma capacidade única de superação e desenvolvimento. Enfrentamos desafios, sim, mas sempre buscamos soluções com coragem e inovação. E é com esse espírito de união e trabalho coletivo que vamos avançar ainda mais nos próximos anos. Vamos continuar transformando Niterói em uma cidade mais justa, mais inteligente e mais inclusiva para todos. Juntos, podemos alcançar ainda mais conquistas e fazer de nossa cidade um exemplo para o Brasil e para o mundo", frisou o Prefeito eleito.



Após a solenidade, o prefeito eleito Rodrigo Neves destacou as primeiras medidas de seu novo mandato. A primeira é a inclusão de 9,5 mil novos beneficiários na Moeda Social Arariboia, que vai atender mães de crianças com deficiência, idosos de baixa renda e famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A segunda medida é a criação do programa Niterói Empreendedora, que lançará um fundo de R$ 200 milhões para apoiar microempresas e negócios de médio porte. Por fim, foi anunciada a atualização do Plano Niterói Que Queremos, com foco no planejamento estratégico da cidade até 2050.



Para Isabel Swan, vice-prefeita eleita, é um desafio e uma honra ser a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-prefeita de Niterói, após 55 mandatos masculinos.



"É a primeira vez na história que uma mulher é vice-prefeita de Niterói, e estou muito honrada com essa posição. Podem ter certeza e confiança de que colocarei toda a minha energia, que vem de uma trajetória no esporte, uma trajetória olímpica. Eu quero fazer história com o prefeito Rodrigo Neves, em quem tenho muita confiança. Vamos governar com amor, governar com escuta, governar com energia e governar com inovação. Essas são as marcas que acredito. O pleito do Pan-Americano já sinaliza para a cidade uma integração com o Rio, uma internacionalização de Niterói. Vamos em busca disso, em busca de tornar Niterói uma cidade que seja exemplo para o Brasil em suas políticas públicas”, ressaltou a vice-prefeita eleita.



Primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha olímpica na vela, Isabel fez história nos Jogos de Pequim, em 2008, ao conquistar o bronze na classe 470, ao lado de Fernanda Oliveira. A cerimônia foi conduzida pela juíza da 72ª Zona Eleitoral, Simone Ramalho Novaes.



Além do prefeito e da vice-prefeita, foram diplomados também os 21 vereadores eleitos em 2024, que representarão os moradores de Niterói na Câmara Municipal nos próximos quatro anos.



SECRETÁRIOS MUNICIPAIS



Rodrigo Neves já começou a anunciar seus Secretários Municipais. Substituindo André Diniz, que ocupa este cargo até o final da gestão de Axel Grael, Felipe Peixoto foi anunciado como Secretário Executivo do município a partir do dia 1º de janeiro de 2025.



"Um niteroiense apaixonado pela cidade e com uma experiência extraordinária na gestão pública ", disse Rodrigo Neves. "Felipe é formado em administração e direito e tem MBA em gestão de projetos. Ele também tem vasta experiência no setor público como vereador, deputado, secretário municipal e estadual. Foi uma das principais lideranças dessa campanha vitoriosa e vai coordenar as ações do governo, fazendo a integração das diversas secretarias”, afirmou o Prefeito eleito.



Neves anunciou Juliana Benício como a futura secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação. Juliana é professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), formada em Engenharia de Produção, com mestrado em Economia e doutorado em Engenharia de Produção. Em seguida confirmou o nome de César Barbiero como futuro secretário municipal de Fazenda. Auditor da Receita Federal, Barbiero é o primeiro nome da equipe econômica do novo governo.



Na sequência Rodrigo Neves anunciou Thaiana Ivia como futura Secretária da Secretaria da Mulher. Professora com mestrado em Cultura e Território pela UFF e trabalhou no Pacto Niterói contra a Violência e na Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres de Niterói (Codim). Neves chamou Andrigo para o cargo de Secretário da Administração Regional do Fonseca, Cubango e Caramujo. Ele é vereador por quatro mandatos e foi líder do governo na Câmara de Niterói nos últimos quatro anos.



O Prefeito eleito convocou para a missão de líder do futuro governo na Câmara Municipal o vereador Binho Guimarães – que já foi administrador da Região Oceânica, aluno da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e é formado em Direito pela UFF. Binho tem ainda currículo acadêmico em Haia e na Universidade de Sorbonne.

Para a pasta de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade Rodrigo Neves chamou o vereador Leandro Portugal. Já o novo presidente da Nitprev será Heitor Moreira – autarquia gestora da Previdência Social do Município. Oficial da Reserva do Exército Brasileiro, Heitor é analista de planejamento e orçamento do Ministério do Planejamento e possui pós-graduação em investimentos pelo IBMEC.

Neves definiu Isadora Modesto como secretária na pasta de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão. Doutora em Serviço Social pela PUC, ela já ocupa o cargo desde o início deste ano. Em seguida Rodrigo Neves anunciou Carlos Krykhtine como futuro secretário de Urbanismo. “Carlos Krykhtine foi presidente do IAB, presidente do Instituto Pereira Passos e fez mestrado em gestão urbana na UFF. tem uma trajetória extremamente qualificada no debate urbano de Niterói, do Estado, do país”, disse o Prefeito eleito de Niterói.

Rodrigo Neves ainda escolheu Renato Barandier para assumir a Secretaria de Mobilidade, Transporte e Infraestrutura – que será implementada em janeiro, a partir da fusão de algumas Secretarias atuais. Barandier é arquiteto, urbanista e mestre em engenharia de Transporte pela Coppe-UFRJ. “Um dos melhores quadros do país, liderou nos últimos anos projetos estruturantes, primeiro como subsecretário de Urbanismo. Entre estes projetos, destaco o Túnel Charitas-Cafubá. Depois como Secretário, ele também liderou projetos como o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo", disse Rodrigo.

O Prefeito eleito vem anunciando seus secretários aos poucos, através de sua Assessoria de Imprensa e também de sua Rede Social.