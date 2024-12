Niterói: cidade inaugura mais uma biblioteca escolar, desta vez no Barreto - Divulgação

Publicado 20/12/2024 09:46

Niterói - A Rede Municipal de Educação de Niterói ganhou mais uma biblioteca, na Escola Municipal Altivo César, no Barreto. O espaço conta com um amplo acervo e novos mobiliários para incentivar os mais de mil estudantes da unidade o hábito da leitura. A inauguração contou com a presença da escritora e poetisa Roseana Murray, grande homenageada do dia.

Como parte dos investimentos na alfabetização e incentivo à leitura, esta é a terceira biblioteca escolar inaugurada desde agosto, somando-se às da Escola Municipal Vila Costa Monteiro (Ititioca) e a outra na Escola Municipal Sitio do Ipê (Maria Paula). Mais de 25 mil livros foram adquiridos de 2023 até agora, além de equipamentos como estantes, mesas, cadeiras, entre outros, para continuar ampliando o número de bibliotecas escolares na Rede Municipal de Educação de Niterói.

O Secretário Municipal de Educação e Presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques, pontuou o quanto os livros são importantes para a formação educacional e social das crianças.

“Sou filho da escola pública da Rede Municipal e acredito muito que a escola tem o dever de transformar vidas através da consciência. Precisamos trabalhar muito a consciência crítica para que tenhamos cidadãos mais preparados para a vida, e o caminho para isso é a leitura e o conhecimento. Vivemos numa fase em que a tecnologia tomou conta do mundo e, mais do que nunca, a inauguração de uma biblioteca é muito simbólica e reflete o nosso compromisso com o futuro dessas crianças e a transformação de suas realidades. A leitura liberta e leva a lugares inimagináveis e é isso que queremos proporcionar aos nossos estudantes”, destacou Bira Marques.

A biblioteca da E. M. Altivo César ocupa um dos espaços da unidade, que foi completamente reformado. Além das obras realizada, foram adquiridas novas estantes, puffs, tatames, mesas e cadeiras, para criar um ambiente qualificado para leitura e/ou escrita e também poderão ser usados durante atividades pedagógicas. O espaço conta com um acervo ampliado, com livros da Roseana Murray, obras antirracistas, além de publicações escritas por mulheres, entre outras obras

Roseana Murray, a escritora homenageada na inauguração, já escreveu mais de cem livros, entre poesias e contos dedicados às crianças, jovens e adultos. Suas obras são marcadas pelo estilo lírico, suave e repleto de imaginação, tudo aquilo que se quer despertar nos estudantes da Rede. Ela ainda se recupera de um acidente, após ficar gravemente ferida em consequência de um ataque de pitbulls, em Saquarema na Região dos Lagos.

“Seria a mais bela das revoluções se todas as escolas fizessem uma revolução com livros e bibliotecas como essa. A esperança do mundo está na escola pública e fico muito agradecida de ser homenageada num momento especial como esse. Esse acidente que sofri me deixou muito exposta, mas teve um efeito colateral de tornar mais conhecida a minha obra e espero contribuir, através dos meus livros, no incentivo à leitura”, contou Roseana Murray.

Além das novas bibliotecas escolares, a Educação de Niterói conta com Salas de Leitura, que funcionam nas escolas e UMEIS, e o município conta ainda com um Sistema de Bibliotecas Populares, com seis unidades. Elas funcionam no Centro, Vila Ipiranga (Fonseca).