Ana Beatriz Oliveira: Oficinas de Sustentabilidade nas Naves do ConhecimentoDivulgação

Niterói - A palestrante e consultora do Sebrae RJ, Ana Beatriz Oliveira, realizou uma série de oficinas de sustentabilidade nas Naves do Conhecimento, Credenciada ao Sistema de Gestão de Facilitadores (SGF) do Sebrae através da Multicom e Xmentor.

Ana Beatriz liderou atividades práticas e reflexivas que abordaram temas fundamentais como empreendedorismo, sustentabilidade e ESG, alinhados às diretrizes globais do G20 e da Agenda 2030.



As oficinas realizadas contemplaram seis Naves do Conhecimento, com a presença de jovens e adultos das comunidades locais, o projeto visou capacitar os participantes a enfrentarem desafios contemporâneos, como mudanças climáticas, gestão de resíduos e desenvolvimento sustentável, aplicando soluções práticas em suas vidas e comunidades.



O projeto Soul Cria Impacto, em parceria com o Sebrae, destacou-se ao incorporar discussões relevantes do Fórum G20 e da COP30, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Durante as oficinas, os participantes foram incentivados a compreender e aplicar conceitos de impacto social e ambiental, promovendo transformação local com uma visão global.



Em 2024, o Soul Cria Impacto continuará seu trabalho com foco em impacto social, expandindo suas ações para beneficiar ainda mais comunidades. Estima-se que, ao longo de oito meses, o projeto impactará mais de 1.000 jovens, capacitando-os com ferramentas e conhecimentos para criar soluções inovadoras e sustentáveis.



O Sebrae é reconhecido por seu compromisso com o empreendedorismo e desenvolvimento local. Foi a instituição responsável pela contratação e viabilização das oficinas. As Naves do Conhecimento, com sua missão de promover a inclusão digital e a educação em territórios vulneráveis, consolidaram-se como o palco ideal para essa iniciativa transformadora.



O projeto Soul Cria Impacto reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e o empoderamento comunitário, levando educação e inspiração a jovens e adultos do Rio de Janeiro. As oficinas continuam disponíveis para instituições escolares, Naves e organizações interessadas em promover impacto social e ambiental.



Para mais informações sobre o projeto ou para parcerias, entre em contato com o Sebrae RJ ou visite uma das Naves do Conhecimento participantes.