Niterói: seminário mostra ações da parceria entre a Prefeitura e a Unesco - Lucas Benevides

Niterói: seminário mostra ações da parceria entre a Prefeitura e a UnescoLucas Benevides

Publicado 19/12/2024 18:50

Niterói - Os resultados do acordo de cooperação técnica entre a Unesco e a Prefeitura de Niterói foram apresentados nesta quinta-feira (19) durante seminário no Solar Notre Rêve, no Centro. O evento contou com a participação do prefeito Axel Grael, representantes de diversos setores do município e consultores da Unesco. Foram destacados no encontro ações de promoção da cultura, economia criativa, turismo e patrimônio histórico.

Os resultados do levantamento inicial do patrimônio histórico material e imaterial de Niterói foi uma das pautas abordadas no evento, assim como a criação do Território Criativo de São Domingos, a implantação do Museu da Ilha da Boa Viagem e o mapeamento e diagnóstico que relacionam programas e políticas de cultura e cidadania.

"Nosso objetivo em cooperação com a Unesco foi reunir temas que são relevantes, importantes, específicos e estratégicos para Niterói e, assim, conseguimos trazer os melhores consultores para nos ajudar a refletir e estabelecer caminhos nesses temas. Por isso, foi da maior relevância a gente ter essa parceria. É uma forma de avançarmos com segurança em pontos específicos. Nos últimos quatro anos foram investidos R$ 2,6 bilhões em infraestrutura na nossa cidade. Trabalhamos muito e estabelecemos uma forma de gestão que traz o planejamento para dentro da rotina da cidade, onde esta parceria teve contribuição significativa para chegarmos às entregas que fizemos", destacou o prefeito Axel Grael.

Dentre os resultados apresentados, a parceria com a Unesco foi considerada fundamental para o fortalecimento de rotas e circuitos de promoção do patrimônio histórico, turístico e ambiental de Niterói. O mapeamento e diagnóstico da cadeia produtiva do Carnaval de Niterói foi um dos pontos indutores da profissionalização da festa na cidade. Outro diagnóstico elaborado através da parceria teve foco nos programas de fomento à cultura, o que permitiu a descentralização territorial de iniciativas no setor. A parceria com a Unesco também contribuiu para o planejamento e desenvolvimento da política do audiovisual e do programa Aprendiz Musical.

Para a consultora da Unesco, Isabel de Paula, o acordo firmado no final de 2022 entre a Unesco e a Prefeitura de Niterói exemplifica a importância da continuidade administrativa para alcançar resultados de impacto duradouro.

"Foi um acordo concebido ainda na gestão do prefeito Rodrigo Neves e foi desenvolvido e implementado na gestão do prefeito Axel Grael e será continuado no novo mandato do prefeito eleito Rodrigo Neves. A continuidade do projeto, que foi estruturado com uma visão ampla, estratégica, poderá garantir a obtenção de resultados diferentes em seus três eixos centrais, o patrimônio cultural, o material e o imaterial. A economia criativa e a formação de pessoas alinhado à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, particularmente na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que promovem cidades inclusivas e resilientes, igualdade de oportunidades e sustentabilidade", resumiu Isabel de Paula.

Secretário Executivo da Prefeitura, André Diniz, ressaltou o envolvimento de diversos setores da prefeitura em torno da parceria. Ele considera que o êxito na execução das metas está relacionado ao comprometimento de lideranças e do corpo técnico do município.

"Para que tivéssemos resultado foi fundamental o envolvimento de diversas secretarias. Quando o prefeito fechou esse acordo e nos pediu que dimensionamos os produtos que seriam prioridade para o governo. Então, ele funcionou muito porque estávamos inseridos dentro dessa lógica. Uma secretaria ou órgão municipal tem questões próprias que não se relacionam com o universo da proposta da cooperação. Mas, na maioria dos casos, têm relação e todos souberam identificar os pontos que se relacionavam, o que nos permitiu tirarmos o melhor proveito disso", definiu André Diniz.