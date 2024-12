Niterói: Defesa Civil lança canal de comunicação virtual - Divulgação

Publicado 20/12/2024 09:19

Niterói - A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói apresenta à população um novo canal de comunicação para informações meteorológicas em tempo real, agora disponível no WhatsApp. Para acessar, basta utilizar o link: https://whatsapp.com/channel/0029Va8fAzz545ulwixVW011

Com esta novidade, a Defesa Civil de Niterói passa a contar com quatro redes sociais – Facebook, Instagram, Telegram e WhatsApp – além do serviço de envio de mensagens via SMS pelo número 40199 e o aplicativo Alerta DCNT. O objetivo do novo canal é oferecer informações sobre as condições climáticas, incluindo previsões diárias, alertas de umidade do ar, mudanças de estágio e avisos meteorológicos, de forma rápida e acessível.



De acordo com o secretário de Defesa Civil, coronel Walace Medeiros, a iniciativa busca aprimorar o envio de informações preventivas, alcançando um público maior, especialmente aqueles que utilizam o WhatsApp como principal meio de comunicação.



“A ideia surgiu da necessidade de enviar mensagens em larga escala com mais qualidade. Com o canal do WhatsApp, nosso Centro de Monitoramento e Operações (CMO) poderá compartilhar mensagens mais completas, com textos elaborados, imagens e vídeos. Isso supera as limitações do SMS 40199, que tem restrições de caracteres e não suporta mídias. Com este canal, teremos um avanço significativo, tanto no alcance quanto na qualidade das informações transmitidas. Isso aumenta a compreensão e a confiança da população, promovendo comportamentos preventivos que podem reduzir os impactos de emergências e desastres e melhorar a resiliência da cidade”, explica Walace Medeiros.



Monitoramento - O canal do WhatsApp da Defesa Civil de Niterói é um espaço dedicado à transmissão de conteúdos em tempo real, permitindo o envio de mensagens simultâneas para um grande número de pessoas.



Niterói já conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp. O X, antigo Twitter, (https://twitter.com/NiteroiPref) é atualizado com boletins das chuvas.



Sistema Municipal de Defesa Civil – A Defesa Civil de Niterói tem 154 Nudecs (Núcleos de Defesa Civil) e mais de 3000 voluntários pela cidade. O sistema de monitoramento conta, atualmente, com 46 pluviômetros, sendo 30 de operação da secretaria e 16 do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e 37 sirenes espalhadas pelas comunidades, com alcance de mais de 120 mil pessoas. Além disso, a Secretaria conta com cerca de 30 pontos de apoio para a população nos casos de acionamento de sirene e riscos de deslizamentos e desabamentos que podem ser consultados por meio do aplicativo Alerta DCNit, no ícone sirenes - pontos de apoio.