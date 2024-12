Niterói: lançando o projeto "Niterói Cuida: Um Mapa Narrativo da Saúde na Primeira Infância" - Reprodução

Publicado 20/12/2024 18:41

Niterói - A Prefeitura lançou, nesta quarta-feira (18), a página virtual “Niterói Cuida: Um Mapa Narrativo da Saúde na Primeira Infância". A ferramenta, criada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em parceria com a equipe do Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo), permite o acesso das famílias, profissionais e gestores às informações essenciais para o cuidado integral de crianças até os seis anos de idade.A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, ressaltou a importância desse trabalho.“A medida, que faz parte das ações do Programa da Primeira Infância do município, permite que a população tenha acesso a todas as informações relacionadas à saúde das crianças até seis anos de idade, como vacinação, aleitamento materno, cuidados necessários, entre outros. Além disso, a página possui indicadores de saúde, o que permite que a gestão tenha um conhecimento mais amplo da situação populacional do município, auxiliando na tomada de decisões e no estabelecimento de políticas públicas eficazes”, afirmou.Conduzido pela equipe da Sala de Situação da SMS, com o apoio do SIGeo, o conteúdo da página abrange o pré-natal, parto, puerpério, primeiros cuidados, indicadores de saúde, bem como os espaços públicos disponíveis com serviços e infraestrutura adequada para nossas crianças.Além dos dados da Primeira Infância, a Secretaria Municipal de Saúde também lançou este ano mais duas ferramentas: o “Aqui tem Saúde” e o “TabNit”.O “Aqui tem Saúde” é uma plataforma digital que permite que os usuários da rede pública de Saúde identifiquem sua unidade de referência para atendimento. Basta digitar o endereço ou CEP da rua onde mora para obter a informação de qual unidade de saúde procurar.O “TabNit” permite acesso, de forma transparente, aos dados referentes à saúde municipal. Estão disponíveis dados de Covid-19, nascidos vivos, mortalidade, população, dengue, entre outros.As ferramentas digitais podem ser acessadas no endereço https://www.saladesituacao.niteroi.rj.gov.br