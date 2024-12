Niterói: livro será lançado no Museu de Arte Contemporânea neste sábado - Daniel Sul

Publicado 20/12/2024 18:30

Niterói - O MAC – Niterói promove no próximo sábado (21) o lançamento do e-book "O Rio de Janeiro de Cocar", que traça um mapeamento cultural das aldeias e dos povos indígenas que habitam as terras fluminenses.

O evento, marcado para às 10h, no auditório do Museu, será gratuito e aberto ao público para divulgar a edição da obra realizada pelo Instituto Terra Verde, que reúne culturas, territórios e demandas dos povos indígenas do estado do Rio de Janeiro. Com o propósito de ampliar a visibilidade e fortalecer essas comunidades, o projeto apresenta um panorama abrangente sobre as realidades e desafios enfrentados por essas populações.



Organizado em oito capítulos, o livro aborda temas como a demarcação de terras, com destaque para as oito aldeias fluminenses e para a realidade dos povos indígenas que vivem em contextos urbanos. O e-book também narra a resistência dos Puri, os esforços das comunidades Pataxó em Paraty e os desafios enfrentados pela Aldeia Marakanã, localizada no antigo Museu do Índio, no Rio de Janeiro, que se tornou um símbolo de luta e educação indígena na capital.



Resultado de um mapeamento inédito, a iniciativa documenta culturas, histórias e reivindicações por meio de registro. De acordo com o Censo do IBGE de 2022, mais de 17.000 indígenas vivem no estado do Rio de Janeiro. Parte desse grupo reside em uma das oito aldeias existentes no território fluminense, enquanto a maioria vive em áreas urbanas. As aldeias estão localizadas na Costa Verde, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty, e também em Maricá.



Já os indígenas não aldeados, que representam 96,82% da população indígena do estado, estão majoritariamente concentrados na Região Metropolitana, especialmente nas cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo, Niterói e Nova Iguaçu. Essa população reflete uma enorme pluralidade étnica, com mais de 130 povos e 30 grupos linguísticos. Poucos estados no país possuem tamanha diversidade sociocultural e étnica.



“Esse projeto é fruto do compromisso do Instituto Terra Verde com a defesa e promoção dos direitos dos povos originários, com os quais trabalhamos há mais de seis anos, sempre garantindo o protagonismo e o lugar de fala das comunidades e lideranças indígenas”, comenta Leonardo Brandão, presidente do Instituto Terra Verde.



O material será disponibilizado gratuitamente através do portal do Instituto Terra Verde.



