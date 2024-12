Caminho Niemeyer: adiamento do Dia do Samba por conta das condições climáticas - Reprodução

Publicado 20/12/2024 23:45

Niterói - A Prefeitura de Niterói comunica o adiamento do evento Dia do Samba, que aconteceria neste sábado (21) e domingo (22), no Caminho Niemeyer, devido às condições climáticas desfavoráveis. A medida tem como principal objetivo preservar a segurança de todos os participantes, incluindo o público, artistas e equipes de organização.

Uma nova data será definida e amplamente divulgada nos canais oficiais da Prefeitura.