Niterói: Concurso para Guarda Municipal já tem mais de 50 mil inscritos - Bruno Eduardo Alves

Niterói: Concurso para Guarda Municipal já tem mais de 50 mil inscritosBruno Eduardo Alves

Publicado 20/12/2024 20:56

Niterói - A Prefeitura segue investindo na modernização da Ordem Pública, com foco em inteligência, operações e aumento do efetivo. O concurso para a Guarda Municipal já registrou mais de 50 mil inscritos. Nesta sexta-feira (20), foram entregues 32 novos veículos – entre carros e picapes – que irão substituir a frota atual. Também está em andamento uma licitação para a expansão da conectividade em 110 pontos estratégicos de monitoramento do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

"São 32 novos veículos que irão atender aos diversos serviços da nossa Guarda. Com a proximidade do Natal, a cidade ganha um presente importante, um reforço significativo para aumentar a capacidade operacional da Guarda. Estamos mantendo os equipamentos atualizados e investindo em tecnologia para garantir que a Guarda Municipal desempenhe sua função da melhor forma possível, com conforto, segurança para os agentes e para a população", destaca o prefeito Axel Grael.

Inteligência com maior conectividade

O Cisp atualmente conta com 120 câmeras de Cercamento Eletrônico, que, por meio de robôs, são capazes de reconhecer fragmentos de placas, letras, números e cores. A ampliação do sistema entrou em operação em abril, após um período de testes. No total, o Cisp possui 522 dispositivos eletrônicos. Com o novo investimento, todo o sistema contará com uma conectividade ainda mais eficiente para a troca de dados em tempo real.

Em 5 de dezembro, a Prefeitura iniciou a concorrência para a contratação de um novo sistema de conectividade por rede MPLS (Multiprotocol Label Switching). O contrato também inclui a manutenção de dispositivos e servidores do Cisp, com ênfase nos 110 pontos estratégicos, que se somam aos 308 pontos já cobertos pela rede própria da Prefeitura.

Aumento do efetivo: mais de 50 mil inscritos no concurso

O concurso público da Guarda Municipal de Niterói, lançado no dia 29 de fevereiro no Diário Oficial, já registrou mais de 50 mil inscrições, pouco mais de duas semanas após o início. Com 209 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, o concurso segue com inscrições abertas até 9 de janeiro de 2025. Os interessados podem se inscrever pelo site https://selecon.org.br , com taxa de inscrição de R$ 90,00. A prova objetiva está agendada para março de 2025.

"A grande procura por este concurso reflete os investimentos e melhorias que a Guarda Municipal de Niterói recebeu nos últimos anos. A ampliação do efetivo, a renovação da frota e o aumento na qualidade dos equipamentos têm valorizado os profissionais e melhorado os serviços prestados à população, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida para nossos guardas", afirma o secretário municipal de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes.