Micaela Costa: escolhida por Rodrigo Neves para a presidência da Fundação de Arte de Niterói - Luciana Carneiro

Publicado 21/12/2024 09:06

Niterói - O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, definiu mais quatro nomes para o secretariado do governo que começa no dia primeiro de janeiro. Rodrigo Neves escolheu Leonardo Giordano (Secretaria das Culturas), José Antônio Fernandes, o ZAF (Secretaria do Idoso), Micaela da Costa (Fundação de Arte de Niterói – FAN) e Octávio Ribeiro (Secretaria de Participação Social).



Leonardo Giordano será o secretário das Culturas. Rodrigo Neves destacou a importância da cultura como uma política pública central para Niterói e ressaltou o histórico de atuação de Giordano.



"O Leonardo foi presidente da Comissão de Cultura da Câmara, um dos autores da Lei de Incentivo à Cultura. Tenho certeza que temos um potencial extraordinário para ser desenvolvido nos próximos quatro anos. Ele tem experiência parlamentar, experiência executiva, e capacidade de articulação. O Leonardo também foi responsável pela elaboração da Carta dos Direitos Culturais de Niterói, que hoje é referência para outras cidades. Em março, o Mercocidades fará um encontro de Secretarias de Cultura na Argentina, baseado nessa carta. Temos muitos projetos em curso. O Centro Eco Cultural da Região Oceânica terá ainda mais atividades e atrações. E vamos inaugurar o primeiro Centro Cultural da Zona Norte, no Fonseca, até julho. Essas são duas missões de curto prazo para o secretário", afirmou Rodrigo Neves.



O futuro secretário das Culturas ressaltou que ficou muito feliz com o convite e que está muito otimista com o trabalho que será realizado.



"Estou muito animado para essa nova missão ao lado do Rodrigo. Niterói tem na Cultura políticas públicas bem avaliadas. Nosso objetivo é elevar essa política a novos patamares, garantindo que a cultura seja um direito para todas as pessoas da cidade. Tenho certeza de que, junto com o Rodrigo, alcançaremos esse objetivo tão bonito, fazendo com que Niterói continue sendo motivo de orgulho para todos nós", explicou Leonardo Giordano.



Para comandar a Secretaria do Idoso, o escolhido por Rodrigo Neves foi José Antônio Fernandes (ZAF). Vereador por três mandatos, ele vai comandar a pasta na cidade com a maior proporção de idosos no estado do Rio de Janeiro.

"Nos primeiros 100 dias de governo, vamos dar posse ao Conselho Municipal do Idoso, que está inativo há seis anos. Esse conselho será composto por representantes da sociedade civil, como a Pestalozzi e a Universidade Federal Fluminense, e terá um papel fundamental na definição das diretrizes e ações para atender essa população que cresce a cada dia. Vamos incluir 8 mil idosos na Moeda Social Arariboia, promovendo mais inclusão e assistência. Além disso, vamos reabrir a Casa Helena Tibau, que está fechada, e colocá-la novamente em funcionamento para atender os idosos de Niterói”, disse o prefeito eleito.



De acordo com ZAF, uma das metas é fortalecer os 25 núcleos de apoio e assistência aos idosos espalhados pela cidade. O objetivo é que esses núcleos estejam funcionando plenamente, garantindo um atendimento ampliado e qualificado.



"Nos próximos quatro anos, com base nos dados do Censo de 2022, sabemos que o número de idosos continuará crescendo. Hoje, 23% da população de Niterói têm mais de 60 anos. A projeção para 2030 é de que esse número chegue a 26% ou 27%. Estamos falando de quase um terço da população da cidade. Por isso, precisamos de criatividade e investimentos para atender tanto os que já estão nessa faixa etária quanto os que estão chegando”, pontuou ZAF.



Micaela da Costa vai comandar a Fundação de Arte de Niterói (FAN). Ela ocupa o cargo há cerca de 10 meses. O prefeito eleito, Rodrigo Neves, enfatizou que ela já mostrou a que veio.



“A Micaela fez uma administração muito dinâmica, muito eficiente e também com muito diálogo com a Cultura, com as pessoas da cidade. Agora, com um plano de trabalho de quatro anos, acho que ela tem tudo para fazer um ótimo trabalho: retomar o programa Niterói Livros, retomar o programa Niterói Discos – claro, adaptado para o século 21 - e trabalhar a municipalização do Palácio do Ingá, que é a referência de um museu histórico, por ter sido a capital do Estado e a sede do poder executivo estadual, e com o acervo de arte moderna do antigo Banerj. Nos primeiros 100 dias, vamos iniciar o plano de lançamento do Arte na Rua 2025, melhorar cada vez mais a qualidade dos eventos e a programação dos equipamentos culturais. Vai ser muito importante para o êxito do programa e da política cultural do nosso novo governo a integração das ações da FAN com a Secretaria das Culturas, afirmou Rodrigo Neves.



Micaela da Costa destacou estar motivada para os próximos quatro anos.



"Estou animadíssima! Acho que o programa Arte na Rua já faz parte da cidade. Foi um prazer poder voltar com ele. Tenho certeza que, agora, ele vai ganhar ainda mais espaço na cidade, não só chegando a todos os bairros, mas chegando com muita qualidade, trazendo artistas locais para participar. Nossos museus vão ter um bom salto de qualidade. Vamos trabalhar para garantir grandes exposições aqui, fazendo uma integração entre artistas internacionais, nacionais e locais. Assim conseguimos valorizar o artista local, mas também trazer para Niterói grandes exposições do tamanho que a cidade merece”, disse a futura secretária.



A vice-prefeita eleita, Isabel Swan, destacou a importância da presença feminina na gestão municipal, especialmente nas áreas estratégicas de desenvolvimento.



"Essa é uma gestão que valoriza as mulheres no governo e a Micaela expressa muito bem esse protagonismo que acreditamos ser essencial. Acho que é fundamental termos secretárias e lideranças femininas nas principais áreas de desenvolvimento. A FAN, um órgão tão importante para a cidade, fomenta a arte, cuida dos nossos museus com um calendário forte, robusto, e traz uma percepção feminina. As mulheres estão vindo fortes no nosso governo, com certeza, para mostrar um trabalho excelente", ressaltou.



Por fim, Rodrigo Neves anunciou que Octávio Ribeiro vai ser o secretário de Participação Social pelos próximos quatro anos. Ele está ocupando o cargo atualmente e vai dar prosseguimento ao trabalho com novas atribuições.



“O Octávio é uma liderança do movimento comunitário, um jovem que exerceu com muita dedicação, com muita seriedade a gestão da Secretaria de Participação. A gente precisa fortalecer essas novas lideranças que vêm das comunidades. O Octávio é um jovem que superou vários desafios e agora, mais experiente e mais preparado, vai coordenar o programa que a gente quer implementar de Orçamento Participativo da Juventude para fortalecer a participação social nos nossos conselhos, nas nossas conferências”, sinalizou Rodrigo Neves.



Octávio Ribeiro sustentou que o objetivo é fortalecer os espaços de participação popular.



"Estou muito feliz e honrado pelo convite. Estamos à frente da Participação Social com programas fundamentais como o Rede Acolher e o Niterói Jovem Eco Social. A orientação do Rodrigo é fortalecer a política de Participação Social na nossa cidade. Nos 100 primeiros dias, vamos trabalhar para a implementação do Orçamento Participativo da Juventude e na construção do Plano Municipal de Participação Social, para que a gente possa fortalecer a relação do cidadão com o poder público e fortalecer os espaços de participação popular”, concluiu Octávio Ribeiro.