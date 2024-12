Niterói: Gallo assume a pasta de Esporte e Lazer - Divulgação

Publicado 23/12/2024 13:45

Niterói - O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, escolheu Luiz Carlos Gallo para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) a partir do próximo ano (2025).

Luiz Carlos Gallo foi eleito vereador em Niterói nove vezes, atuou como secretário de Esporte e Lazer de Niterói, de 2017 a 2022 e, agora, volta ao cargo.

"O vereador Gallo tem muita experiência, foi presidente da Comissão de Esporte da Câmara de vereadores, foi meu líder de governo e exerceu a liderança de governo com competência e habilidade. No meu segundo mandato, convidei o Gallo para ser secretário de Esporte e ele deu uma guinada na agenda do esporte em Niterói. Hoje, a secretaria de Esporte e Lazer é uma das secretarias mais importantes de Niterói, pois a cidade tem grande vocação para o esporte. Temos hoje a primeira mulher vice-prefeita da história de Niterói que é uma atleta super reconhecida no Brasil e no mundo, a Isabel Swan. Gallo vai fazer uma gestão ainda melhor na secretaria. Teremos o Pan Americano como um projeto muito viável. Estamos construindo a Arena da Concha Acústica para ser inaugurada em 2025. Precisamos ampliar ainda mais os núcleos de esporte nas comunidades, para a Região Oceânica e a região do Largo da Batalha. Temos ainda muitos projetos, como o da Lei de Incentivo, o time Niterói, são que o Gallo e eu já definimos como prioritários. Tenho certeza que Niterói vai ser uma referência nacional de Secretaria Municipal de Esporte e Lazer nessa gestão”, ressaltou Rodrigo.

A velejadora olímpica e vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, celebrou a escolha e destacou os desafios da área de esportes nos próximos anos.

"Niterói tem toda vocação para o esporte, infraestruturas foram criadas e a gente pode utilizar ainda melhor essas infraestruturas no contraturno escolar. O esporte fortalece também a formação das crianças, da autoestima, da civilidade. Com certeza o Gallo, com toda a experiência que ele tem, vem para unirmos forças e trabalharmos juntos, porque a gente ama a nossa cidade", disse Isabel Swan.

No dia 1º, Gallo assume seu nono mandato na Câmara e, no mesmo dia, tomará posse como secretário de Esporte e Lazer.

"Estou lisonjeado com o convite. Não vai faltar lealdade e dedicação. Eu fico muito feliz em poder participar desse novo ciclo que começa agora a partir do dia 1º e do lado da nossa querida Isabel Swan, que tem uma experiência de medalhista e uma forte relação com o COB (ComitêOlímpico Brasileiro). Vai ser muito importante nossa parceria para somar com a secretaria. Esse grupo com certeza vai se consolidar cada vez mais e nós vamos transformar Niterói na cidade do esporte em todos ossentidos e em todas as modalidades”, destacou Gallo.