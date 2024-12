Niterói: Elissa Rasma como coordenadora do Núcleo de Gestão Estratégica e Katherine Azevedo para coordenadoria do Escritório de Gestão de Projetos - Divulgação

Niterói: Elissa Rasma como coordenadora do Núcleo de Gestão Estratégica e Katherine Azevedo para coordenadoria do Escritório de Gestão de ProjetosDivulgação

Publicado 23/12/2024 14:33

Niterói - O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou Elissa Rasma como coordenadora do Núcleo de Gestão Estratégica e Katherine Azevedo na pasta de gestão de projetos.

"O Escritório Geral de Projetos e o novo Núcleo de Gestão Estratégica (NGE) são duas ferramentas de extrema importância para a gestão e o planejamento do município. O Escritório de Projetos vai tratar todos os acordos de cooperação internacional e a captação de investimentos internacionais. O NGE cuida de todo o monitoramento do plano estratégico do Niterói que Queremos. São duas frentes muito importantes, duas ferramentas e duas áreas da administração que criei em 2013, e que vou retomar agora a partir de 2025. Teremos como objetivo fazer acordos de cooperação internacional com o BID, com foco em habitação de interesse social, em melhorias habitacionais, com o projeto Vida Nova no Morro, com foco em prevenção à violência urbana, esse é um tema que a presidência do BID tem priorizado. Vamos buscar esse acordo de cooperação internacional com o BID, como eu fiz no meu primeiro mandato com as obras de infraestrutura no Parque Social do Caramujo e na Região Oceânica. A agência francesa financiou os nossos estudos de VLT e agora nós vamos estar juntos trabalhando firme com o EGP buscando cooperar com a agência francesa para implantar o VLT. Já temos o financiamento que o EGP está coordenando com a Secretaria de Mobilidade e vamos ampliar os investimentos nessa área. Com a CAF, que já realizamos em parceria o programa Região Oceânica Sustentável, vamos buscar o Região Oceânica Sustentável II, que vai ser um projeto de um novo ciclo de investimentos com foco na sustentabilidade e na qualidade de vida na região do Largo da Batalha, Pendotiba e Badu, que vão receber grandes investimentos no próximo governo. Com o NGE, teremos uma carteira de projetos estruturantes após o plano de 100 dias, o Niterói que Queremos 2050, Essas duas mulheres vão estar vinculadas à coordenação da nossa vice-prefeita. Serão três mulheres à frente de projetos fundamentais para nossa cidade e eu tenho certeza que elas irão desempenhar da melhor maneira", afirma Rodrigo.

Katherine Azevedo é historiadora pela UFRJ e formada em Relações Internacionais pela UFF. Mestre em Ciências e Saúde pela Fiocruz, ela é pós-graduada em Gestão de Projetos e especialista em Diplomacia de Governos locais pela Universidad Belgrano.

"Queria agradecer muito ao prefeito Rodrigo. Estou muito confiante e acho que Niterói tem um potencial absurdo para a área internacional, para a área de convênios, captação de recursos, somos muito bem-vistos nacionalmente e fora do país. Vamos avançar ainda mais na imagem de Niterói para fora e para dentro também", disse Katherine.

Formada em Gestão Pública pela UFRJ, Elissa Rasma tem mestrado na mesma área pela UFF e já atuou como subsecretária de Planejamento na Prefeitura de Niterói.

"Formaremos eu e a Katherine uma grande parceira para avançarmos ainda mais em Niterói. Construindo uma boa carteira de projetos, vamos avançar com esses projetos, acelerá-los e planejarmos a Niterói do futuro para 2050, pensando na nova geração. Tenho certeza que será um grande desafio", considera Elissa.