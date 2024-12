Niterói: Marcele Sardinha de Almeida é economista, pós graduada em Gestão Urbana pela FGV e Gestão pelo Ibmec - Divulgação

Publicado 23/12/2024 19:09

Niterói - O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou, nesta segunda-feira (23), a equipe que integrará a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária. Como secretária, o futuro chefe do Executivo municipal definiu Marcele Sardinha de Almeida. Sérgio Magalhães será o consultor especial da pasta.

"O Sérgio é urbanista, foi secretário de Habitação do Rio, trabalhou com João Sampaio em Niterói. Teremos uma atenção especial para o programa que vamos executar, o Vida Nova no Morro. A Marcele foi superintendente da Caixa Econômica Federal, diretora e liderou programas de desenvolvimento urbano em todo leste fluminense. Através da pasta da Habitação vamos estruturar uma estratégia que será uma grande revolução urbana positiva em Niterói, com a Marcele como nossa secretária de Habitação, mais uma mulher liderando. O Sérgio será consultor da prefeitura para todo tema relacionado a desenvolvimento urbano. Vamos investir recursos da prefeitura e de um acordo de cooperação com o BID, que fará chegarmos ao final do governo com todas as favelas de Niterói transformadas, com o apoio do programa Arquiteto de Família. Será uma inovação este programa. O arquiteto de Família será transformador para Niterói e inspirador para outras cidades. Os moradores das 80 favelas de Niterói terão apoio da prefeitura para fazer intervenções em suas casas, como reboco, instalações dos banheiros. Queremos chegar ao final desse ciclo com as favelas todas de Niterói transformadas e não se faz isso só com a vontade do prefeito, é preciso ter gente, equipe e liderança. E temos aqui o que tem de melhor para tornar isso realidade. Eu tenho certeza que Niterói vai dar um bom exemplo", destacou Rodrigo.

Marcele Sardinha de Almeida é economista, pós graduada em Gestão Urbana pela FGV e Gestão pelo Ibmec.

"Estou muito motivada, muito animada e consciente de todo o trabalho que precisa ser desenvolvido. Nós temos o entendimento de que os projetos que estão postos para a Secretaria de Habitação têm um potencial transformador, gigante para a cidade, para toda a população de Niterói. Então, podem contar com toda a minha disposição, minha experiência, uma vontade enorme de fazer tudo isso acontecer para a gente ver a população de Niterói ainda mais feliz", disse Marcele.

Sérgio Magalhães é arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul -FAU/UFRGS(1967) e doutor em Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Urbanismo-PROURB/FAU-UFRJ, com estágio na Universidade de Paris VIII (2004) e tem vasta atuação profissional nos setores público e privado.

"A percepção sobre as favelas é uma questão importantíssima que não se esgota na obra, não se esgota na urbanização. É um conjunto de coisas, onde esse conceito apresenta muito o princípio das pessoas. É preciso olhar a favela urbanizada, com casas de qualidade e ver que ali há um desenho urbanístico diferente da cidade convencional, mas que é assim e pode ser tão bom quanto um desenho de ruas planejadas. Têm exemplos no mundo todo que mostram isso, que é possível ter desenhos diferentes com qualidade de vida semelhante", ressalta Sérgio.