Niterói: acordo com a UFF sobre uso do Complexo de Atletismo Aída dos Santos - Divulgação

Publicado 23/12/2024 20:05

Niterói - A Prefeitura de Niterói firmou, nesta segunda-feira (23), um termo de compromisso com a Universidade Federal Fluminense para as regras para utilização do Complexo de Atletismo Aída dos Santos. Esse protocolo de intenções assinado pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, e pelo reitor da UFF, Antonio Claudio, da Nóbrega, formaliza as diretrizes já discutidas entre a Prefeitura e a UFF para que o espaço seja utilizado para preparação de atletas da cidade e em projetos sociais de iniciação esportiva. Além disso, foi anunciado que a pista saúde, espaço que faz parte do complexo, teve seu horário de funcionamento para a população ampliado e agora está disponível das 6h às 22h.

O Complexo Esportivo Aída dos Santos, entregue em maio deste ano, fica no campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense e foi completamente revitalizado pela Prefeitura de Niterói. É considerada hoje uma das melhores pistas do país e já sediou, neste ano, o Grande Prêmio Brasil de Atletismo. De acordo com o prefeito Axel Grael, outras competições já estão previstas para o espaço.

“Niterói tem hoje a mais moderna e bem preparada pista de atletismo do estado do Rio de Janeiro e tem potencial para trazer grandes competições para Niterói. Uma das apostas que temos para a cidade é o turismo de eventos e o Complexo de Atletismo Aída dos Santos é uma grande oportunidade para o crescimento deste setor”, afirmou o prefeito, que também ressaltou a parceria entre a Prefeitura e a UFF.

“Esse termo de compromisso é mais uma das várias parcerias exitosas que temos com a universidade. Na minha carreira pública, sempre tentei fazer boas parcerias com a universidade e, no período em que o reitor Antonio Claudio esteve à frente da UFF, foi quando conseguimos concretizar isso. São projetos que ajudam na estruturação da universidade e são muito importantes para a cidade também. Com essas diretrizes, será possível estabelecer regras para o bom uso da pista de atletismo, pois, por exemplo, não é possível utilizar a pista emborrachada com qualquer tipo de tênis. Então, todos esses cuidados são importantes para que o espaço possa ser bem utilizado”.

O reitor da UFF, Antonio Claudio da Nóbrega, falou sobre a importância das regras estabelecidas para o funcionamento do local.

“Se você faz simplesmente um uso de lazer, o Complexo de Atletismo deixa de ser o que é hoje, uma pista credenciada para competições internacionais. Ao mesmo tempo em que há intenção de que a comunidade possa fazer uso do espaço, isso precisa ser feito com responsabilidade. E, com a perspectiva de uma candidatura para sediar os Jogos Pan-Americanos, podemos ter um legado não apenas da realização do evento, mas também para a formação de atletas, árbitros e treinadores em Niterói. A parceria com a Prefeitura é importante porque, quando o trabalho é feito de forma institucional, você dá mais sustentabilidade e visão de longo prazo aos projetos”, explicou o reitor, que estava acompanhado do professor Mário Ronconi, superintendente de operações da Universidade Federal Fluminense.

Complexo de Atletismo Aída dos Santos - Localizado no campus do Gragoatá da UFF, todo o espaço foi revitalizado. As pistas retas de 100 metros e ovais, com a raia mais externa medindo 460 metros, e de caminhada receberam atenção especial. O complexo também conta com áreas de salto em altura, salto com vara, salto triplo e salto em distância, além de placar eletrônico, campo de futebol com grama natural, iluminação noturna, vestiários e salas administrativas. As obras foram realizadas pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) e totalizaram um investimento de R$14 milhões.