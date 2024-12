Niterói: banda Concreto Armado é atração gratuita no final de semana - Dvulgação

Publicado 25/12/2024 14:44

Niterói - A Praça da Capoeira, em São Francisco, recebe o projeto Nikity Rock no sábado, 28 de dezembro, a partir das 16h.

Celebrando e valorizando a cena do rock, o projeto apresenta bandas niteroienses e convidados de outras cidades, com repertórios autorais e versões.

O palco abre com a apresentação da banda Tchaca e o Ego Perdido, às 16h. As composições da banda, políticas e satirizadas, representam bem a nossa identidade, combinando blues, acid rock, e hard rock com riffs pesados. De autoria de Tchaca (cantor), Raul Silveira (guitarrista), Paulo Franco (baterista) e Igor Dantas (baixista), as músicas contam, de maneira instigante, a história cotidiana da vida, avassaladora e atormentada.

Às 17h45, a banda Ayoa, que tem como missão homenagear e reviver os grandes sucessos de O Rappa, proporcionando ao público uma experiência nostálgica e vibrante.

Encerrando o dia, a banda Concreto Armado se apresenta às 19h30. Concreto Armado é uma banda de rock autoral de São Gonçalo, que entende a arte como função social e ferramenta de transformação da realidade. Além das bandas, o DJ Tony Dee coloca um som na praça entre as apresentações.

O projeto Nikity Rock é gratuito e realizado pela Fundação de Arte de Niterói.

Confira a programação completa:



Nikity Rock



Local: Praça da Capoeira



Endereço: Av. Quintino Bocaiúva, 721 - São Francisco, Niterói



Sábado, 28 de dezembro de 2024



Atração: Tchaca e o Ego Perdido



Horário: 16h





Atração: Ayoa



Horário: 17h45





Atração: Concreto Armado



Horário: 19h30





Atração: DJ Tony Dee



Horário: nos intervalos das atrações