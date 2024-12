Niterói: projeto Jovem EcoSocial teve ação de encerramento do ano de 2024 - Reprodução

Niterói: projeto Jovem EcoSocial teve ação de encerramento do ano de 2024Reprodução

Publicado 25/12/2024 14:23

Niterói - O Horto do Fonseca foi palco, na última semana, da aula de encerramento das atividades de campo do programa Niterói Jovem EcoSocial. A ação marcou o fim do período letivo de 2024 da terceira edição do programa, com o plantio de 300 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica.



Durante a atividade de reflorestamento, os alunos do programa tiveram a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas de educação ambiental. A última aula do ano contou com a presença do Secretário de Participação Social de Niterói, Octávio Ribeiro, que destacou a importância do engajamento dos jovens na preservação ambiental e no fortalecimento da consciência ecológica.



"É muito gratificante reunir os alunos em um espaço como o Horto. Um dos objetivos do programa é justamente integrar nossos alunos com as áreas verdes da cidade. Com as aulas de campo, buscamos criar uma conexão duradoura com o meio ambiente, formando cidadãos socialmente conscientes, que no futuro poderão preservar não apenas os espaços públicos, mas também as áreas verdes da nossa cidade", afirmou Octávio Ribeiro.



Além do plantio, os alunos participaram de um abraço simbólico ao redor do lago do Horto, como forma de representar a preocupação com a recuperação das nascentes nas comunidades.



Sobre o Niterói Jovem EcoSocial

Lançado em 2019, o Niterói Jovem EcoSocial é um programa que visa promover a inclusão social de jovens em situação de vulnerabilidade, com idades entre 16 e 24 anos. O programa oferece uma formação qualificada, desenvolvendo habilidades sociais e competências profissionais por meio de capacitação técnica e educação ambiental. Durante os 18 meses de duração, os participantes recebem bolsa-auxílio, auxílio transporte e alimentação.



Nesta terceira edição, o programa contempla 600 jovens de 20 territórios da cidade, buscando elevar o potencial de empregabilidade dos participantes e contribuir para a construção de uma cidade mais sustentável e consciente.