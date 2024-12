Niterói: Técio Lins e Silva será o Procurador Geral do Município de Niterói; Francisco Miguel Soares será o subprocurador - Divulgação

Niterói: Técio Lins e Silva será o Procurador Geral do Município de Niterói; Francisco Miguel Soares será o subprocuradorDivulgação

Publicado 24/12/2024 06:14

Niterói - O prefeito eleito, Rodrigo Neves, anunciou, Técio Lins e Silva como Procurador Geral do Município de Niterói. O atual titular do órgão, Francisco Miguel Soares, será o subprocurador na nova gestão.

"Quero agradecer a disponibilidade do Dr. Técio Lins e Silva, que com 60 anos de serviços prestados à justiça e à democracia, aceitou meu convite. Estou muito feliz de estar com ele e com o Dr. Francisco. Técio tem uma experiência extraordinária no serviço público e na advocacia brasileira e é de uma tradicional família de juristas brasileiros. Ele foi da alta função pública há 20 anos e depois de duas décadas está chegando à Procuradoria Geral de Niterói. Eu tenho certeza que ele vai ser muito importante para defender Niterói, para proteger a nossa cidade e liderar o diálogo com as instituições, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, em nome da Prefeitura de Niterói. Agradeço muito ao Dr. Francisco, porque ele é uma das melhores revelações da gestão pública de Niterói nos últimos anos, é um procurador de carreira da Prefeitura de Niterói e foi meu procurador na dívida ativa, onde fez um trabalho extraordinário. Ele foi procurador neste período de gestão do Axel Grael por dois anos e meio e aceitou o meu convite de ser subprocurador geral e atuar ao lado de Técio, evidentemente tocando esse dia a dia da procuradoria. Nós teremos duas referências, juntando a experiência e a longa trajetória do Técio com a dedicação e a carreira do Francisco. Isso vai fazer com que a gente tenha um funcionamento bem mais eficiente com a análise dos processos em integração da procuradoria com as demais secretarias. Com eles, Niterói está mais forte para ser transformada na melhor cidade em qualidade de vida do Brasil”, destaca Rodrigo.

Técio Lins e Silva foi secretário de justiça do Estado do Rio de Janeiro, membro do Conselho Nacional de Justiça, onde participou há 20 anos da implantação do órgão de controle externo do judiciário.

"Sou cidadão honorário de Niterói. A essa altura da vida, eu vim unicamente para somar, para defender o município, para defender o governo. Não tenho nenhuma pretensão de nada a não ser contribuir, colaborar, para que esse governo seja o melhor governo da história do Brasil. E com um prazer enorme de ter o Dr. Francisco, que é o atual procurador-geral, e teve a grandeza de concordar e dividir a Procuradoria Geral comigo. Venho para somar com os procuradores, que nada mais são que defensores da cidade, defensores do município e defensores da cidadania. Venho dar uma contribuição, ainda que modesta, mas da minha experiência de 60 anos atuando na advocacia criminal, defendendo perseguidos, fracos e oprimidos. Venho humildemente para dar a minha força de trabalho, a minha experiência na defesa das pessoas, das instituições, para defender Niterói”, afirmou Técio.

Francisco Miguel Soares é o atual Procurador Geral do Município de Niterói. Professor universitário e Mestre em Direito Constitucional, ocupará agora o cargo de subprocurador.

"Agradeço muito a confiança do Rodrigo em dar continuidade ao nosso trabalho e trazer a experiência do Técio para contribuir conosco. Me coloco à disposição para auxiliar no que for preciso e tocar o que for preciso. E a ideia é a gente trabalhar, pois temos muita coisa inovadora para fazer, muita coisa para a gente entregar para a cidade. Eu sou servidor público de carreira e estou disposto a contribuir no que for preciso", ressaltou Francisco.

A vice-prefeita eleita, Isabel Swan, celebrou as nomeações.

"É muito importante para Niterói termos pessoas com representatividade tão forte como o Dr. Técio e uma experiência grande com o Dr. Francisco. Unindo essas frentes Niterói está mais forte. Com certeza teremos uma Procuradoria representativa, defendendo a nossa cidade tão amada", disse Isabel.