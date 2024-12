Samuel: crianças na UTI do Azevedo Lima ganharam Natal especial - Divulgação

Publicado 26/12/2024 08:01

Niterói - O Projeto Pequenos Encantos, que comemora mensalmente o ‘Mêsversário’ dos recém-nascidos que precisam de cuidados na UTI do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no mês de dezembro espalhou o clima natalino na UTI Neonatal da unidade na segunda-feira (23).

Todo mês alguns funcionários da unidade se juntam para esse momento, que é de extrema emoção. É escolhido um tema, a coordenadora de Psicologia Ediléa Oliveira faz as fantasias para os recém-nascidos que estão na UTI. Dessa vez foram botas de Papai Noel e duendes para os ‘meninos’ da UTI Neo.

“As mães levam as fantasias dos pequenos para casa. Esta iniciativa vem transformando dias de angústia e apreensão em um momento agradável e feliz para as mamães e papais da Utineonatal. É um presente que a gente ganha saber que esse momento difícil ficará eternizado na vida dessas famílias”, frisou.

A moradora do Laranjal, em São Gonçalo, Yasmim Feitosa de Souza é mãe do pequeno Samuel, que nasceu dia 14/12 e está internado na UTI Neo. “Eu paguei a fotógrafa para fazer ensaio do meu filho recém nascido, mas eu não contava que ele fosse ficar internado. E essas fotos dele de duende de Natal vão ficar registradas na minha vida. Era o que eu queria ter feito e ainda vou levar a roupinha como recordação. A minha família inteira vai ficar muito emocionada”, comentou.

A mesma emoção sentiu a mamãe Julia Costa Brazil, mãe do Emanuel. “Meu filho nasceu prematuro e pequenininho. Quando vi ele dentro dessa bota de Papai Noel não consegui conter a emoção. É um verdadeiro presente de Natal e não vejo a hora de levar ele e esse presente lindo para casa”, pontuou.

Especializada em partos de alto risco, a nova maternidade do Heal conta ao todo com 36 leitos, distribuídos por 12 quartos, que também ganharam banheiros (antes eram coletivos e localizados no corredor), novas camas, berços e poltronas. Já a UTI Neo conta com 10 leitos de UTI neonatal e 5 de UI (Unidade Intermediária – Semi-Intensiva).