Instituto Gingas: saldo positivo de alunos e famílias atendidasDivulgação

Publicado 26/12/2024 12:43

Niterói - As aulas de capoeira e música, do Instituto Gingas, que acontecem em escolas municipais de Niterói, Saquarema e Cachoeiras de Macacu, foram encerradas e o saldo de 2024 foi muito positivo. O projeto trabalha a capoeira como ferramenta de inclusão de forma gratuita e ao longo do ano recebeu em torno de 360 alunos.

O balanço ainda mostrou que o projeto impactou mais de mil pessoas indiretamente. As aulas retomam em 2025 e até abril os municípios poderão contar com as aulas, com a expectativa de aumentar o número de cidades participantes do projeto.

O Instituto Gingas é uma organização da sociedade civil que atua há mais de 20 anos na promoção da cultura afro-brasileira e na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Através do método Din Down Down, o Instituto oferece aulas de capoeira e outras atividades para pessoas com deficiência, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento humano.

O Instituto trabalha o projeto Din Down Down: Construindo Laços com a Família, que visa fortalecer os laços familiares e promover a inclusão social de crianças e adolescentes com deficiência matriculados nas redes públicas de ensino de Niterói, Saquarema e Cachoeiras de Macacu. O projeto oferece oficinas integradas de capoeira e música, reuniões de formação, rodas de conversa e outras atividades para pais, responsáveis e estudantes, com o objetivo de construir uma comunidade mais justa e inclusiva.

"Esse projeto tem sido um sucesso estrondoso. O Din Down Down Construindo Laços com a Família acertou em cheio ao levar duas linguagens artísticas que se complementam: música e capoeira, pois serviu também para suprir demandas que a escola vem se preparando, mas que ainda não está plenamente preparada , no caso a inclusão. O projeto e as escolas juntos no propósito de promover a inclusão da pessoa com deficiência na educação a partir da cultura e da arte, tem mostrado que é possível essa parceria e a superação desse enorme desafio que tornar a arte, cultura e educação mais acessível e democrática", comentou o fundador do Instituto Gingas, David Bassous, conhecido como Mestre Bujão.