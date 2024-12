Niterói: Rodrigo Neves e Isabel Swan anunciam Fabiano Gonçalves como secretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro de Niterói - Luciana Carneiro

Niterói: Rodrigo Neves e Isabel Swan anunciam Fabiano Gonçalves como secretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro de NiteróiLuciana Carneiro

Publicado 26/12/2024 19:22

Niterói - O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou, nesta quinta-feira (26), o vereador reeleito Fabiano Gonçalves como secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro. Eleito para o seu segundo mandato na Câmara Municipal, Fabiano Gonçalves é economista, advogado, foi presidente da Confederação dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Niterói e da Federação das CDLs do Estado do Rio.

“Fabiano é uma das lideranças de classe mais importantes do Brasil, além de um amigo querido, um companheiro. A revitalização do Centro de Niterói vai ser uma das principais prioridades do nosso governo. Nós vamos fazer aqui a nova Arena da Concha Acústica, vamos fazer a nova Avenida Amaral Peixoto, revitalizar a Rua Doutor Celestino, vamos construir um Centro de Convenções, entre outros projetos. E eu acho que o Fabiano é a pessoa mais preparada para liderar, junto com as outras secretarias, esses projetos do Centro e deixar um legado para as atuais e futuras gerações de Niterói”, afirmou Rodrigo Neves.

O prefeito eleito revelou ainda que o atual secretário da pasta e Presidente da Associação Comercial de Niterói, Luiz Paulino Moreira Leite, será um Consultor Especial da Prefeitura de Niterói para a área.

“Com sua experiência, Luiz Paulino vai liderar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, que contará com a participação dos principais líderes empresariais e entidades do setor produtivo de nossa cidade”.

Fabiano Gonçalves lembrou de sua trajetória política ao lado do prefeito eleito de Niterói e também da ligação de sua família com o Centro.

“Rodrigo Neves foi a pessoa que estendeu a mão para que eu entrasse na vida pública e gratidão não tem prazo de validade. Desde 2012, quando você me acolheu para disputarmos o segundo turno, nós caminhamos juntos. E retornar à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na qual já estive em 2013, com essa nova perspectiva para a região central da cidade me enche de orgulho e também me dá motivação porque a minha família está aqui no Centro há muito tempo, o CDL está aqui há muito tempo, e a maioria dos lojistas influentes de Niterói começou suas vidas aqui. Nosso objetivo é trazer para o Centro a importância e relevância que ele já teve quando Niterói foi capital do estado”, afirmou o futuro secretário.