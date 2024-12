Niterói: Rodrigo Neves convida Anderson Peixoto para a Controladoria Geral do Município - Divulgação

Publicado 26/12/2024 15:45

Niterói - O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou, nesta quinta-feira (26), que Anderson Peixoto de Faria seguirá atuando como Controlador Geral do Município, cargo que ocupa desde 2023.

“Anderson está realizando um trabalho extraordinário, organizando a Controladoria, inclusive estruturando um novo concurso que está em andamento. Teremos com isso novos controladores a partir de 2025 e eu não tenho dúvida de que o Anderson vai continuar liderando a Controladoria com o rigor, a rigidez e a prevenção a riscos que é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, garantindo celeridade e agilidade dos processos”, afirmou Rodrigo Neves.

Formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Anderson Peixoto de Faria possui MBA em Gestão Pública Municipal também pela UFF. Cursou a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ) e participou de cursos sobre a Nova Lei de Licitações pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), PUC/RS e Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ). Possui formação profissional em Gestão de Riscos Organizacionais com foco na ISO 31000 pela Tradius.

Anderson Peixoto se mostrou empolgado com o convite e preparado para a missão de garantir, ao mesmo tempo, o zelo com os processos e a agilidade para assegurar as entregas para a população.

“É uma responsabilidade muito grande porque a Controladoria prepara o processo em relação a todos os riscos. Vamos trabalhar para esse desafio, que é aumentar o rigor e a busca da qualidade no gasto público sem perder a agilidade e a eficiência nas entregas à população", pontuou o coordenador.