Niterói: Paulo Bagueira é escolhido por Rodrigo Neves e Isabel Swan como secretário de GovernoDivulgação

Publicado 26/12/2024 13:22

O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou, nesta quinta-feira (26), que Paulo Bagueira, atual vice-prefeito, será o futuro secretário municipal de Governo.

“Estou muito feliz de poder anunciar o Bagueira, esse irmão e amigo que a política me deu, como nosso secretário de Governo. Ele foi determinante para todos os resultados que a gente teve no governo. Como presidente da Câmara, ajudou na aprovação das medidas que a gente precisou fazer naquele momento difícil em 2013, quando assumimos o governo. A trajetória de Bagueira é marcada pela lealdade. Ele é uma pessoa muito preparada, com muita experiência legislativa e administrativa e tem um profundo amor por Niterói. Tenho certeza que a gente vai ter uma Secretaria de Governo ainda melhor a partir do dia 1º de janeiro”, afirmou Rodrigo Neves, que adiantou também que o futuro secretário de governo será também o presidente da Comissão de Carnaval de Niterói em 2025.

Paulo Bagueira foi eleito vereador pela primeira vez em 1996, após assumir como suplente em 1993. Em 2009, foi eleito presidente da Câmara, cargo que ocupou por 10 anos.

“Agradeço a confiança e o convite para comandar a Secretaria de Governo. Com a liderança e a sensibilidade do prefeito eleito Rodrigo Neves, vou trabalhar para a construção de uma Niterói cada vez melhor. Estou muito animado e pronto para começar o trabalho”, declarou Bagueira.