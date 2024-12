Niterói: o presidente da Neltur, na gestão 2025, segue sendo André Bento - Divulgação

Publicado 26/12/2024 14:09

Niterói - O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, definiu, nesta quinta-feira (26), que André Bento segue na presidência da Niterói Lazer e Turismo (Neltur). Graduado em Gestão Hoteleira, pela UNESA (Ecole Hôtelière de Lausanne), André Bento cursou MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC e construiu sua carreira na iniciativa privada, sendo gerente geral do Centro de Convenções SulAmérica antes de atuar como Diretor de Turismo na própria Neltur.

“André é um técnico da área, formado em hotelaria, com uma história de vida dedicada ao turismo e apaixonado pela cidade. Neste curto período à frente da Neltur ele já mostrou ao que veio. O turismo é um dos elementos indutores do desenvolvimento de Niterói e a Neltur terá um papel muito importante para transitarmos de uma economia do petróleo para uma economia de serviços, conhecimento e inovação”, afirmou o prefeito eleito Rodrigo Neves.

André Bento ressaltou o enorme potencial de Niterói para o turismo.

“Estou muito feliz e muito honrado com esse convite. Acho que Niterói tem um potencial enorme e a gente tem muito o que explorar ainda, seja através do turismo de base comunitária, do turismo sustentável e de uma experiência cada vez melhor para os turistas que visitam a cidade”, reforçou André Bento.