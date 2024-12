Niterói: programa evita despejo de 7,1 milhões de litros de esgoto por mês na Lagoa de Piratininga - Divulgação

Niterói: programa evita despejo de 7,1 milhões de litros de esgoto por mês na Lagoa de PiratiningaDivulgação

Publicado 26/12/2024 16:20

Niterói - O Programa Ligado na Rede, parceria entre a Prefeitura de Niterói e a concessionária Águas de Niterói, continua avançando para ampliar o número de moradores atendidos com saneamento básico na região do Jacaré e Boa Esperança. Ao todo, 550 ligações à rede coletora de esgoto já foram realizadas através da iniciativa, beneficiando 2 mil pessoas e garantindo que 7,1 milhões de litros de dejetos sem tratamento deixassem de ser lançados, mensalmente, nos corpos hídricos da cidade, desde seu lançamento, em janeiro de 2023. Com o programa, a comunidade do Boa Esperança passa a ser a primeira 100% saneada em Niterói.



O prefeito Axel Grael esteve nesta quinta-feira (26) na Boa Esperança para uma vistoria. Apenas na comunidade, 270 imóveis estão sendo beneficiados com a ligação gratuita na rede coletora de esgoto. Durante a visita, foi realizado um teste com corante jogado na descarga de uma das casas para avaliar o curso feito pelo caminho da nova rede coletora.



"A gente confirma que o esgoto vindo da residência está chegando aqui corretamente na rede separadora. Isso é importante, porque agora aqui temos uma rede para o esgoto e uma para a drenagem, as duas não se misturam", explica o prefeito. "Com isso, nós verificamos os banheiros, verificamos a chegada aqui na rede de esgoto. São 550 ligações como essa feitas aqui na Boa Esperança, o que faz com que uma quantidade significativa de esgoto não chegue aos nos rios e, em consequência, na Lagoa de Piratininga", afirma.



Niterói se mantém em primeiro lugar entre as cidades do Rio de Janeiro, e ocupa o 6º lugar nacional no Ranking de Saneamento do Instituto Trata Brasil, que avalia o atendimento e tratamento de água e esgoto, devido ao investimento realizado e a redução no índice de perdas, sendo a única do estado a figurar entre as 20 primeiras colocadas no estudo. Desde 2009, o Instituto Trata Brasil avalia os 100 municípios brasileiros mais populosos. De acordo com um estudo do Instituto Trata Brasil, a cada R$ 1 gasto em saneamento, R$ 4 são economizados na saúde.



A cidade conta com 100% de tratamento e abastecimento de água e 95,6% de cobertura de esgoto. Desde a entrada da concessionária Águas de Niterói, em 1999, já foram investidos mais de R$ 1,3 bilhão no saneamento do município. Niterói investe também, desde 2013, em ampliação de reservatórios de água na Região Oceânica e em Pendotiba, em novas adutoras e também em Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) com a inauguração e modernização das redes no Sapê, Caramujo e Jurujuba.



Rafael Robertson, secretário de Meio Ambiente de Niterói, destaca o pioneirismo do Programa Ligado na Rede desenvolvido no Jacaré e Boa Esperança e aposta no modelo para ser levado a outros locais da cidade. Ele destaca a importância da iniciativa junto a um conjunto de ações para melhorar as condições ambientais da Lagoa de Piratininga.



"Começamos a costurar isso alguns anos atrás e a Concessionária e chegamos hoje aqui entregando a ter a primeira comunidade 100% saneada em Niter, motivo de muito orgulho em mudar a qualidade da nossa sistema lagunar. Foi um trabalho de formiguinha, dia após dia para conseguirmos reverter as condições do nosso sistema lagunar, a partir das ações do Programa Ligado na Rede e da Implantação do POP (Parque Orla Piratininga). São intervenções realizadas de forma isolada, mas que em conjunto estão melhorando nosso sistema lagunar", ressalta Rafael Robertson.



Parceira do programa Ligado na Rede, a concessionária Águas de Niterói tem um setor voltado exclusivamente para o relacionamento com comunidades locais. São realizadas reuniões mensais com os líderes comunitários para ouvir as demandas da população e levar um serviço cada vez melhor.

"Nós já fazíamos a coleta de esgoto a partir das tomadas de tempo seco na região. Mas, agora com esse programa, adicionamos ao sistema da região cerca de 1.500 metros de rede coletora separadora e foi possível interligar os esgotos na porta do cliente, inclusive em alguns casos fazendo adequações internas, garantindo mais saúde e qualidade de vida para a população. Essa ação reforça o compromisso da Águas de Niterói em levar saneamento básico de qualidade para todos os niteroienses, de forma igualitária", diz Bernardo Gonçalves, diretor-executivo da Águas de Niterói.