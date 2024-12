Shows de final de ano, na Praia de Icaraí: realizados os últimos preparativos - Bruno Eduardo Alves

Shows de final de ano, na Praia de Icaraí: realizados os últimos preparativosBruno Eduardo Alves

Publicado 29/12/2024 06:58

Niterói – A Prefeitura está em contagem regressiva para o Réveillon 2024 que terá, como atração principal, a banda Capital Inicial no palco montado na Praia de Icaraí, no dia 31 de dezembro. O evento, organizado pela Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), já tem esquemas de mobilidade urbana, atendimento médico e limpeza definidos. Além disso, já foram traçadas ações rápidas e eficazes para os casos de menores perdidos, além de todos os serviços de segurança. A festa vai contar com mais quatro pontos de queima de fogos de baixo estampido. Além da Praia de Icaraí, o show pirotécnico acontece em Itaipu, Santa Rosa, Fonseca (Vila Ipiranga) e Caramujo.



"O Réveillon é uma operação bastante complexa, mas que Niterói tem desenvolvido com bastante sucesso em um grande esforço de segurança para garantir que tudo aconteça da melhor forma e de mobilidade para que as pessoas consigam chegar. Preparamos todo planejamento, um esforço na área de saúde para eventualmente receber pessoas que precisam de algum atendimento. E na área de limpeza pública, para que a cidade possa amanhecer no dia 1° de janeiro limpa. Estamos trabalhando também em um grande esforço da Ordem Pública com o credenciamento de vendedores ambulantes e o reforço na atuação da Guarda Municipal. A Neltur está trabalhando nesta produção desde o começo do ano, tudo é feito com a experiência acumulada e o aprendizado dos anos anteriores, repetindo o que deu certo e ajustando o que precisa melhorar para que todos possam ter a melhor virada de ano", afirma o prefeito Axel Grael.



O palco que está sendo montado na Praia de Icaraí terá uma programação cultural variada com início às 18h, com Lara Zuzarte. O niteroiense João Gabriel, uma das maiores revelações do sertanejo e o primeiro carioca a se destacar no gênero, será o primeiro a se apresentar, com um show vibrante e animado. Em seguida, será a vez dos Detonautas subirem ao palco. A banda, que está em turnê comemorativa pelos 20 anos do lançamento de seu primeiro álbum, acumula mais de 300 milhões de reproduções em plataformas digitais. Na sequência, se apresenta a tricampeã do Carnaval Carioca, a Unidos da Viradouro. E a banda Capital Inicial encerra a festa com seus maiores sucessos.



A queima de fogos terá duração de 15 minutos. Os fogos serão detonados de cinco balsas paradas no mar, depois da arrebentação. Na Praia de Itaipu, também haverá queima de fogos com artefatos detonados de uma balsa, parada no mar, depois da arrebentação. Ainda haverá outros três pontos na cidade onde será possível assistir aos fogos, nos bairros do Fonseca (Vila Ipiranga), Caramujo e Santa Rosa.



O Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói estará com um posto móvel na Praça Getúlio Vargas, em frente ao antigo Cine Icaraí. A atuação do 12º Batalhão de Polícia Militar será realizada junto ao Posto do CISP. A Polícia Militar vai atuar em toda extensão das praias de Icaraí e de Itaipu, com efetivo reforçado para ambos locais. A Secretaria de Ordem Pública vai atuar com 200 agentes no dia 31, em Icaraí, coibindo a utilização de garrafas de vidro e trabalhar na fiscalização.



A Polícia Militar atuará com 300 agentes e 60 viaturas, com foco em Icaraí e Itaipu em Piratininga. Em Icaraí, a PM usará 11 torres de observação instaladas na areia da praia para monitoramento da multidão. Outras duas torres serão exclusivas para salva-vidas. A polícia também utilizará motos aquáticas e quadriciclos.



No percurso da Praia de Icaraí serão instalados 3 Postos Médicos. Haverá postos de distribuição de água na altura Otávio Carneiro, na Praça Getúlio Vargas e um no meio da praia. As equipes médicas terão oito ambulâncias para casos de emergência, duas serão UTIs móveis. Ao todo, serão disponibilizados mais de mil banheiros químicos para o público distribuídos em diversos pontos da orla. A estrutura também contará com área para pessoas com deficiência e outra para a terceira idade.



O Corpo de Bombeiros vai atuar com um posto fixo montado próximo ao palco para qualquer emergência e estará de serviço também com guarda-vidas de prontidão na areia da Praia de Icaraí e atuará em eventuais situações de prevenção de incêndios.



As famílias que forem aproveitar o evento na praia contarão com pulseiras de identificação para suas crianças. Serão disponibilizadas em um posto móvel no calçadão, em frente à Praça Getúlio Vargas. O objetivo é facilitar a localização dessas crianças, nos eventuais casos de se perderem. O Conselho Tutelar terá plantonista, junto ao CISP Móvel, fazendo abordagem durante todo o evento.



A Neltur faz um apelo ao público para não levar quaisquer tipos de instrumentos cortantes e bebidas como garrafas de vidro para evitar acidentes na orla de Icaraí e de Itaipu, onde estarão concentrados o maior número de pessoas para assistirem os shows e as queimas de fogos. Também é proibido o uso de churrasqueiras na orla.



A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia fará, continuadamente, um monitoramento das previsões meteorológicas nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro.



Esquema de trânsito



A NitTrans preparou uma Operação Especial de trânsito para o Réveillon de Niterói, que acontecerá na Praia de Icaraí, no Ingá e na Praia de Itaipu. Haverá interdições e proibições de estacionamento nestes três bairros. As ações contarão com a atuação de 90 agentes e operadores de trânsito em pontos estratégicos. Serão utilizadas oito viaturas de serviço e quatro caminhões-reboque destinados à desobstrução das vias.



Icaraí - Na terça-feira, 31 , a Praia de Icaraí será totalmente interditada ao trânsito entre a Rua Álvares de Azevedo e a Rua Mariz e Barros, a partir das 18h. A Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres volta a ficar liberada ao trânsito na quarta-feira, dia 1° , às 13h. Outros dois trechos no entorno da Praia de Icaraí serão fechados cedo e reabertos logo após o ponto alto da festa, e serão novamente interditados pela manhã: a Praia João Caetano, entre a Rua Dr. Paulo Alves e a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, e a Rua Miguel de Frias, entre a Gavião Peixoto e a Praia de Icaraí, que estarão fechadas entre 17h do dia 31 e 1h do dia 1º, e depois das 6h às 11h do dia 1º.



As vias transversais à Praia de Icaraí serão interditadas entre a Avenida Alberto Francisco Torres e a Rua Ator Paulo Gustavo, das 17h do dia 31 às 13h do dia 1°. São elas: Rua General Pereira da Silva, Rua Lopes Trovão, Rua Presidente Backer, Rua Otávio Carneiro, Rua Oswaldo Cruz, Rua Belizário Augusto. As ruas Lopes Trovão e Pereira da Silva serão utilizadas como rota de emergência para ambulâncias.



O estacionamento será proibido a partir das 22h de segunda, dia 30, até as 13h do dia 1º de janeiro, nos seguintes trechos: Praia de Icaraí, no sentido Ingá, entre a Rua Álvares de Azevedo e a Rua Comendador Queiroz; Rua Miguel de Frias, entre a Rua Gavião Peixoto e a Praça Getúlio Vargas (lado direito); Rua Ator Paulo Gustavo (ambos os lados), entre a Rua Miguel de Frias e a Rua Comendador Queiroz; Rua Comendador Queiroz (ambos os lados), entre a Rua Ator Paulo Gustavo e a Praia de Icaraí. Nas ruas Álvares de Azevedo, Lopes Trovão e Mariz e Barros, será proibido estacionar entre às 22h de segunda-feira, dia 30 , até as 13h do dia 1°, em ambos os lados, entre a Praia de Icaraí e a Avenida Roberto Silveira.



Ônibus - As linhas de ônibus que trafegam pela Rua Gavião Peixoto ficarão estacionadas na própria via, no trecho entre a Rua Miguel de Frias e Rua Mariz e Barros, a partir das 23h do dia 31, para facilitar a saída do público participante do evento. Já os ônibus da Empresa Ingá poderão estacionar na Rua Miguel de Frias, na altura da Rua Gavião Peixoto, aguardando o embarque dos passageiros, a partir das 23h15 do dia 31.



Reversível - A operação de faixa reversível na Avenida Roberto Silveira será montada das 17h do dia 31 às 11h do dia 1º, com duas faixas de veículos seguindo no sentido São Francisco, nos mesmos moldes da operação realizada cotidianamente em dias úteis, podendo ser reduzida para uma faixa conforme o fluxo de veículos.



São Francisco - Será proibido o estacionamento na Orla da Praia de São Francisco das 12h de segunda-feira, dia 30, até às 08h de quarta-feira, dia 01.



Itaipu - Na Praia de Itaipu será proibida a circulação de carros a partir do dia 31. Haverá proibição de estacionamento, em ambos os lados, ao longo da Estrada Francisco da Cruz Nunes, trecho compreendido entre a Travessa L (81ª DP) e a Praça Viçoso Jardim, das 22h do dia 30 às 5h do dia 1°. Também será proibido estacionar em ambos os lados da Travessa B e na Rua da Amizade, no trecho compreendido entre as travessas B e L, das 22h do dia 30 às 5h do dia 1°.



Haverá alteração do ponto final das linhas de ônibus do bairro, que ficarão posicionados na Estrada Francisco da Cruz Nunes, trecho compreendido entre a Travessa L (81ª DP) e a Rua Mauro Monteiro, das 17h do dia 31 às 3h do dia 1°.



Postos Médicos - O atendimento médico será feito pelo SAMU (Serviço Médico de Urgência) - Niterói e pela LEF Serviços Médicos Ltda. Na Praia de Icaraí serão montados 3 Postos Médicos, contando com 120 maqueiros, 80 macas, 12 ambulâncias tipo UTI Móvel, além dos médicos e enfermeiros que estarão trabalhando sob o direcionamento da Coordenadora do SAMU- Niterói, Maria Auxiliadora Coutinho que contará com auxílio de rádios transmissores para comunicação entre os postos. (tem que confirmar esses números com a Neltur).



Limpeza - A Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN) prepara esquema especial de limpeza das vias públicas e praias para o Réveillon. A operação será iniciada às 06 horas da manhã, e a previsão é entregar as vias limpas até as 10 horas do dia primeiro de janeiro. Serão cerca de 600 garis, distribuídos em pontos estratégicos da cidade, realizando o serviço de limpeza de areias e calçadões. Para auxiliar o trabalho manual a CLIN disponibilizará equipamentos específicos, tais como: caminhões basculantes, caminhões compactadores, caminhões carroceria de madeira, caminhões satélite, caçambas roll-on, retroescavadeiras, pás mecânicas, tratores de areia (tatuí), varredeiras e pipas.



Durante a festividade, a CLIN disponibilizará diversos contêineres, além das papeleiras já existentes nos locais. A colaboração da população é fundamental, principalmente com objetos cortantes, como garrafas quebradas, que podem causar acidentes durante a festa e também durante a limpeza. No dia 31/12, terça-feira, a coleta domiciliar dos bairros, que diariamente ocorre no período da noite, será antecipada e ocorrerá a partir das 14h. No dia 01/01, quarta-feira, a coleta domiciliar não sofrerá nenhuma alteração.



Shows na Praia de Icaraí



18h00 - Lara Zuzarte

19:40h - João Gabriel

21:30h - Detonautas

23:20h - Viradouro

00:20h - Capital Inicial