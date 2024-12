ION vai substituir a Emusa e terá concurso público nos 100 primeiros dias do novo governo - Luciana Carneiro

Publicado 30/12/2024 14:06

Niterói – O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou, nesta segunda-feira (30), que o engenheiro Antônio Lourosa será o presidente da ION (Infraestrutura e Obras de Niterói), novo nome da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa). O prefeito eleito afirmou que, nos primeiros 100 dias do novo governo, será lançado o edital para a realização de concurso público para os quadros da nova empresa.

“A empresa de obras vai se chamar ION, Infraestrutura e Obras de Niterói. A gente vai colocar no Plano de 100 dias o novo concurso público para a empresa, com novos quadros. A gente vai ter uma estrutura com mais eficiência no funcionamento. Nestes 100 dias, vamos ter entregas muito positivas que estabelecemos como prioridades. Vamos ter a conclusão do projeto de engenharia para a solução da macrodrenagem da bacia do Rio Icaraí. Nestes 100 dias, vamos lançar o edital das obras de macrodrenagem da Avenida Roberto Silveira com a Rua Presidente Backer, em Santa Rosa. Essa é uma prioridade. Assim como é prioridade a estruturação com a Secretaria de Habitação do programa Vida Nova no Morro. Vamos transformar a vida das comunidades de Niterói e a ION vai ter um papel fundamental. Vamos entregar a nova maternidade pública e municipal de Niterói (Alzira Reis), em Charitas. Vamos ter uma maternidade de primeiro mundo inaugurada nestes 100 primeiros dias. As obras do Cinema Icaraí serão aceleradas e as obras da Avenida Visconde do Rio Branco serão concluídas”, afirmou Rodrigo Neves.

Atual presidente da Emusa, Antônio Lourosa, agradeceu a confiança do prefeito eleito para estar à frente da ION.

“Vamos continuar fazendo muitas entregas para a cidade de Niterói. Ao mesmo tempo, vamos criar uma empresa com mais qualidade e cada vez mais técnica”, disse Antônio Lourosa.