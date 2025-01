Unidos do Viradouro: escola de samba fez show de réveillon na Praia de Icaraí - Nathalia Felix

Publicado 01/01/2025 12:51

Niterói – A virada do ano foi de muito amor em Niterói, com uma explosão de fogos de artifício que encheu o céu com um lindo balé de cores. Superando as expectativas, mais de 500 mil pessoas estiveram na Praia de Icaraí para curtir o espetáculo promovido pela Prefeitura de Niterói. Com o tema "Felicidade é Viver Aqui", o novo ano começou ao som de Capital Inicial.



Um baile de sons e cores no céu se manteve estrelado e brindou os participantes com uma noite de brisa suave. E assim, o ano de 2024 se despediu.



"O Réveillon de Niterói é muito mais do que uma celebração; é um evento que simboliza a união e a alegria da nossa cidade", destacou o prefeito de Niterói, Axel Grael. "Reunir 500 mil pessoas na Praia de Icaraí para assistir aos shows e à queima de fogos é um marco cultural que valoriza nossa identidade como destino turístico e promotor de grandes eventos. Além disso, a festa movimenta a economia local, gerando oportunidades para o comércio, a rede hoteleira e os serviços, fortalecendo Niterói como referência em organização e qualidade de vida. Essa tradição é um reflexo do que queremos para o futuro: uma cidade vibrante, inclusiva e repleta de possibilidades."



A Prefeitura de Niterói preparou um espetáculo de cerca de 20 minutos com 2 toneladas de fogos de baixo estampido para oferecer um show bonito de luzes, formas e cores, respeitando a diversidade de pessoas e animais que possuem algum tipo de sensibilidade a sons, como idosos, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e os animais. Além de Icaraí, a queima de fogos também aconteceu na Praia de Itaipu e nos bairros de Santa Rosa, Fonseca (Vila Ipiranga) e Caramujo. O show pirotécnico foi oferecido pela concessionária Águas de Niterói, que trouxe um espetáculo com corações, flores, estrelas prateadas e um balé de candelas romanas, para dar boas-vindas ao novo ciclo.



A noite de Réveillon começou ainda com o dia claro, trazendo o sertanejo pop dançante de Lara Zuzarte. Logo após, o niteroiense João Gabriel embalou a multidão com um sertanejo envolvente.



Para André Bento, presidente da Neltur, responsável pela organização do show da virada, o evento foi um grande sucesso.



"Foi mais uma festa linda aqui em Niterói. É um momento que planejamos o ano todo para executar em seis horas para a população de Niterói e para todos os visitantes e turistas. Estamos muito felizes com esse resultado. Este ano, tivemos um palco ainda mais moderno, todo em LED, que permite que as pessoas mais distantes consigam visualizar melhor o show. Tivemos a segurança reforçada com torres da Polícia Militar, pontos de hidratação, uma linda queima de fogos de baixo estampido, respeitando a todos. Então, estamos contentes com o resultado dessa festa linda", disse Bento.



A noite ainda teve muito rock’n’roll com a banda Detonautas e a bateria da escola de samba tricampeã da cidade, Unidos do Viradouro.

O Réveillon mobilizou uma força-tarefa com cerca de 2 mil pessoas trabalhando, incluindo guardas municipais, agentes de trânsito, médicos, enfermeiros, equipe de montagem do palco, produção dos shows, garis, entre outros profissionais. O planejamento foi feito com a participação dos órgãos da Prefeitura, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.



Limpeza - A Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN) preparou um esquema especial de limpeza das vias públicas e praias para o Réveillon. A operação foi iniciada às 6h, com a previsão de entregar as vias limpas até as 10 horas do dia 1º de janeiro. Cerca de 600 garis foram distribuídos em pontos estratégicos da cidade, realizando o serviço de limpeza de areias e calçadões. Para auxiliar o trabalho manual, a CLIN disponibilizou equipamentos específicos, como caminhões basculantes, compactadores, caminhões carroceria de madeira, caminhões satélites, caçambas roll-on, retroescavadeiras, pás mecânicas, tratores de areia (tatuí), varredeiras e pipas.