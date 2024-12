Isabel Swan: vice-prefeita eleita será secretária de Clima, Resiliência e Defesa Civil no próximo governo - Divulgação

Publicado 30/12/2024 18:52

Niterói – O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou, nesta segunda-feira (30), que a vice-prefeita Isabel Swan será secretária de Clima, Resiliência e Defesa Civil no próximo governo. A nova secretaria será uma fusão das pastas do Clima e da Defesa Civil.



Rodrigo Neves afirmou ainda que o prefeito Axel Grael será seu assessor especial para os temas relacionados à sustentabilidade, meio ambiente, mudanças climáticas e Defesa Civil.



“O prefeito Axel tem um conhecimento extraordinário nesses temas, que foram prioridades na sua trajetória de vida. Fico muito feliz por ele ter aceitado o convite para ficar na assessoria mais direta relacionada a esses temas indispensáveis ao desenvolvimento equilibrado de Niterói e ao futuro do planeta. Esse ano teremos a COP-30 e Axel vai liderar com Isabel os esforços e a participação de Niterói no evento”, falou.



Rodrigo Neves destacou que o movimento de integrar as áreas de Clima e Defesa Civil vai ao encontro do objetivo de promover uma redução no número de secretarias. Luciano Paez, atual secretário do Clima, e Wallace Medeiros, atual secretário de Defesa Civil e Geotecnia, serão secretários-adjuntos da nova pasta.



“Vamos fazer um governo mais enxuto, reduzindo o número de secretarias para aumentar o investimento na cidade. Estamos integrando duas áreas que têm muita complementaridade. Queria agradecer muito a lealdade do coronel Wallace, que vem realizando um trabalho extraordinário conhecido em Niterói e fora da cidade. Quero agradecer também ao Luciano, que vem também realizando um trabalho já reconhecido na área do Clima até fora do país. E especialmente agradecer à Isabel Swan, que se prontificou a assumir esta missão de coordenar esta integração”, disse Rodrigo Neves.



A vice-prefeita eleita, Isabel Swan, afirmou estar muito feliz e honrada com o desafio de comandar a nova secretaria.



“Tenho consciência do tamanho da responsabilidade. Estou com um time forte ao meu lado. Coronel Wallace é referência em Defesa Civil. Vamos trabalhar mais integrando a agenda do Clima, que é tão importante para pensar o futuro. Sob a égide da vice-prefeitura, a secretaria vai ganhar ainda mais força e vamos ser exemplo para o país. Vamos trabalhar para crescer, para modernizar e para tornar ainda mais fortes as áreas do Clima e da Defesa Civil”, afirmou Isabel Swan.



Luciano Paez ressaltou que a agenda do Clima é muito desafiadora e precisa ser composta com ações muito efetivas.

“São ações que já estamos realizando. O prefeito Rodrigo fez investimentos em toda a questão da resiliência na cidade. Ele criou, em 2018, um grupo executivo de mudanças climáticas que o prefeito Axel Grael ajudou a coordenar. Quando se criou a primeira secretaria do Clima do Brasil, iniciamos uma série de políticas públicas. Estamos falando aqui de salvar vidas e temos colocado isso em diversas esferas. Temos um futuro prefeito e uma futura vice-prefeita sensíveis a este tema e assim vamos ampliar as ações que estamos desenvolvendo na cidade”, pontuou Luciano Paes.



Wallace Medeiros disse estar muito feliz e pronto para enfrentar novos desafios.

“Rodrigo Neves constituiu uma Defesa Civil forte. Isso foi feito com muita maestria. Nos tornamos uma Defesa Civil referência no Brasil. Inclusive com atendimentos fora de Niterói ajudando outros municípios. Aplicamos os investimentos nos lugares corretos. A população passou a confiar ainda mais na Defesa Civil. Neste momento, vamos melhorar e avançar ainda mais. Vamos continuar com os investimentos e com as inovações para tornar Niterói uma cidade cada vez mais resiliente”, concluiu Wallace Medeiros.