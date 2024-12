Prefeito eleito reforçou que pediatra é uma das melhores gestoras em saúde do país - Divulgação

Prefeito eleito reforçou que pediatra é uma das melhores gestoras em saúde do paísDivulgação

Publicado 30/12/2024 19:01 | Atualizado 30/12/2024 19:19

Niterói – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde) terão o comando da pediatra Ilza Fellows no futuro governo de Rodrigo Neves. O anúncio foi feito, nesta segunda-feira (30), pelo prefeito eleito. Ilza Fellows é formada em Pediatria pela UFF, gestora na área de Saúde e já foi vice-presidente da Associação Médica Fluminense (AMF) e diretora da SOMERJ (Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro).

Rodrigo Neves destacou a capacidade de Ilza Fellows como gestora e afirmou que ela tem diálogo com os setores público e privado da área de saúde.

“Não tenho dúvidas de que a doutora Ilza Fellows é uma das melhores gestoras em saúde do país. Queria agradecer á Ilza por aceitar este convite. Estamos iniciando um novo ciclo a partir do dia primeiro de janeiro. A gente precisa fazer da saúde de Niterói uma das melhores do Brasil. Vamos priorizar a atenção básica. Como prometi na campanha, logo no início do governo vamos contratar mais 200 médicos. Vamos construir um Centro de Especialidades e Exames para melhorar a questão da média complexidade. Não tem pessoa melhor para enfrentar esse desafio que a doutora Ilza. Quero agradecer muito à doutora Anamaria Schneider, que foi uma secretária de Saúde exemplar nos últimos dois anos. Ela plantou as sementes para que a doutora Ilza possa dar continuidade ao que precisa ser continuado, mas também melhorar o que é preciso ser melhorado”, ressaltou Rodrigo Neves.

A futura secretária de Saúde reforçou se sentir honrada e orgulhosa com o reconhecimento.

“É um orgulho ser escolhida para comandar uma secretaria tão importante como a da Saúde. E também suceder uma pessoa diferenciada como a Anamaria Schneider. A gente tem que olhar o indivíduo na sua linha total de cuidado, não apenas em partes. Não apenas primário, não apenas secundário, mas enxergar o momento do nascimento até o final de vida em todos os momentos que indivíduo precisa de uma atenção diferenciada. É com esse olhar que a gente tem que trabalhar. Vamos ser os melhores”, disse a doutora Ilza Fellows.

Após o anúncio na Saúde, Rodrigo Neves afirmou que encerra a formação do secretariado.

“Será o melhor secretariado da história de Niterói. Vamos reduzir o número de secretarias de 28 para 24. Vamos reduzir para ampliar o investimento para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, concluiu o prefeito eleito.