Rodrigo Neves: cooperação com Governo do Estado visando a Linha 3 do MetrôLuciana Carneiro

Publicado 01/01/2025 13:00

Niterói – O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, se reuniu com o secretário estadual de Transportes do Rio de Janeiro, Washington Reis e com o deputado estadual Rosenverg Reis, vice-presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa (Alerj). Na reunião, foram tratados dois temas principais: uma parceria entre a Prefeitura de Niterói e o governo do estado para reduzir o valor da tarifa de catamarãs e os estudos para a construção da Linha 3 do Metrô.

Rodrigo Neves destacou que foi uma reunião de trabalho muito positiva e que as parcerias com a Secretaria Estadual de Transportes vão trazer bons frutos para a população de Niterói.

“Foram dois assuntos prioritários. Primeiro a questão das barcas e dos catamarãs. Estamos alinhavando uma parceria entre Niterói e o estado para reduzir a tarifa dos catamarãs. Este projeto é muito importante para Niterói e para a região. A gente espera que este processo dê certo no início de janeiro. Outro projeto fundamental é desenvolver os estudos da Linha 3 do Metrô, fundamental para a mobilidade da Região Metropolitana, especialmente no lado de cá da Baía de Guanabara, integrando Itaboraí, São Gonçalo, Maricá e Niterói com o Rio de Janeiro. No primeiro trimestre de 2025, o estudo do projeto da Linha 3 vai estar contratado pela Secretaria Estadual de Transportes. Vamos fazer uma parceria muito forte”, afirmou Rodrigo Neves.

O secretário estadual de Transportes, Washington Reis, disse estar otimista em relação à construção da Linha 3 do Metrô.

“Rodrigo Neves já deu prova da sua competência. Vamos licitar o estudo e a modelagem da Linha 3 do Metrô neste primeiro trimestre. Ainda em 2025, vamos licitar a obra. Vamos fazer uma concorrência internacional. Estamos levando este projeto para o mundo. Dá para pensar grande. Não vai faltar parceiro”, declarou Washington Reis.