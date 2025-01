Niterói: Prefeito Rodrigo Neves se emocionou ao tomar posse na Câmara da cidade - Divulgação

Publicado 01/01/2025 19:36

Niterói – Rodrigo Neves tomou posse como prefeito de Niterói em cerimônia realizada na Câmara de Vereadores, nesta quarta-feira (01).

Em discurso, o prefeito destacou que o Centro será o novo vetor de desenvolvimento da cidade. Rodrigo Neves confirmou que a primeira ação do novo governo será a ampliação da Moeda Social Arariboia para mais 9.500 famílias. A medida vai beneficiar diretamente mães de crianças atípicas e idosos que ganham até um salário mínimo. A solenidade na Câmara também oficializou a vice-prefeita, Isabel Swan, e os 21 vereadores eleitos para o período entre 2025 e 2028.



O prefeito afirmou que o objetivo é transformar Niterói na melhor cidade em qualidade de vida do país. Rodrigo Neves ressaltou que, para isso, o Centro da cidade será prioridade.



“Nos meus dois primeiros mandatos, com o Túnel Charitas-Cafubá e outras iniciativas, fizemos da Região Oceânica um novo vetor de desenvolvimento da cidade. Agora vamos fazer a mesma coisa com o Centro. Entre outras ações, vamos finalizar as obras da Avenida Visconde do Rio Branco e a arena do Parque Esportivo da Concha Acústica. O Centro será fundamental para a transição econômica de Niterói. Vamos passar de uma economia baseada no petróleo para uma economia criativa, com foco nos serviços e na inovação”, explicou o prefeito.



“A partir desta quinta-feira (02), vamos distribuir os cartões da Moeda Arariboia para mães de crianças atípicas e idosos em situação de vulnerabilidade. Essa é uma medida de justiça social. Vamos cuidar daqueles que cuidam. No dia 11 de janeiro, essas 9.500 famílias já vão receber a Moeda Arariboia”, disse o prefeito, que garantiu a criação imediata do programa Niterói Empreendedora, que vai disponibilizar um fundo de crédito facilitado de R$ 200 milhões para profissionais autônomos, micro e pequenas empresas e negócios de médio porte. O objetivo é estimular o desenvolvimento da economia da cidade com incentivos a micro e pequenos empreendedores.



No discurso, Rodrigo Neves garantiu avanços nas áreas de saúde e educação. O prefeito reforçou que setores como segurança pública e resiliência continuarão a ser prioritários. Ele afirmou que, entre as ações para os 100 primeiros dias do governo, está o lançamento do edital para obras de macrodrenagem em Icaraí e Santa Rosa.



A vice-prefeita Isabel Swan marcou a história como a primeira mulher eleita para ocupar o cargo no município. Isabel também assumiu a Secretaria Municipal de Clima, Resiliência e Defesa Civil.



“Tomo posse com muita responsabilidade, assumindo também a Secretaria de Clima, Resiliência e Defesa Civil. São áreas que trabalham em prol da mitigação de riscos. Quero trabalhar muito em função da COP-30 no Brasil este ano. Estou muito feliz com o desafio. Temos a possibilidade de trazer os Jogos Pan-Americanos de 2031. Estou à frente deste pleito também como presidente da associação de atletas das Américas. Estou ainda representando as mulheres da nossa cidade como primeira vice-prefeita mulher. Sou uma pessoa ativa e vou entregar o melhor como fiz nas minhas campanhas olímpicas, com três finais e uma medalha”, pontuou Isabel Swan.



Além de Rodrigo Neves e Isabel Swan, a mesa na cerimônia de posse teve as presenças do ex-prefeito Axel Grael; do ex-vice-prefeito e atual secretário de Governo, Paulo Bagueira; e do vereador Milton Carlos da Silva Lopes (Cal), reeleito para ser presidente da Câmara Municipal.