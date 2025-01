Niterói: Rodrigo Neves promove a inclusão de novos beneficiários na Moeda Arariboia - Lucas Benevides

Publicado 03/01/2025 09:00

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, realizou, nesta quarta-feira (02), um ato para incluir famílias do bairro do Fonseca, na Zona Norte, no programa de transferência de renda da Moeda Arariboia. Elas fazem parte do grupo de 9.500 famílias que serão beneficiadas com o auxílio. Os cartões começarão a ser entregues na próxima segunda-feira (6). O primeiro pagamento será depositado no dia 11 de janeiro (sábado). O benefício da Moeda Social Arariboia foi ampliado com uma alteração da legislação que instituiu o programa e que incluiu mães que têm filhos com alguma deficiência, síndromes raras ou outra condição que afete o desenvolvimento, além de pessoas com deficiência e idosos de baixa renda.

O prefeito Rodrigo Neves destacou que a ampliação da Moeda Arariboia é uma medida para garantir dignidade às pessoas mais vulneráveis.

"Quando assumi a Prefeitura de Niterói pela primeira vez, o Hospital Getulinho estava fechado e meu primeiro ato foi reabri-lo. Hoje, o hospital já atendeu mais de um milhão de crianças, um símbolo do nosso compromisso com a Saúde. Realizamos muito em Niterói: obras importantes no Bonfim, investimentos em contenção de encostas e a construção de creches em bairros como Vila Ipiranga e Caramujo. Criamos o Renda Básica, que hoje é a Moeda Arariboia, e ampliamos o programa para incluir mães de famílias atípicas, pessoas com deficiência e idosos carentes, garantindo dignidade às famílias mais vulneráveis. Juntos, seguimos construindo uma Niterói mais justa e humana”, pontuou Rodrigo Neves, que estava acompanhado da vice-prefeita, Isabel Swan.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária é a responsável pela gestão do Programa Moeda Arariboia. O secretário Elton Teixeira reforçou a importância da ampliação para mais 9.500 famílias.

“Agora serão 54 mil famílias beneficiadas. É o maior programa de transferência de renda do Brasil e um dos maiores do mundo. Hoje, o prefeito Rodrigo Neves e a nossa vice-prefeita Isabel Swan cumprem uma das suas principais promessas de campanha, que é ampliar as políticas públicas e fazer com que o recurso público chegue às famílias que mais precisam”, afirmou Elton Teixeira.

O morador do Fonseca Cleanderson da Silva de Souza disse que a Moeda Arariboia faz a diferença.

“Vai ajudar bastante, principalmente com remédio, alimentação e tudo mais que a gente precisa. Dá para usar o cartão no mercado, na farmácia. Sou só eu para cuidar das coisas, então isso faz toda a diferença para a nossa vida", concluiu Cleanderson.