Vice-Prefeita Isabel Swan, Dinho Ouro Preto e o Presidente da Neltur, André Bento: réveillon agradou moradores e convidados

Publicado 02/01/2025 16:46 | Atualizado 02/01/2025 16:47

Niterói - A cidade de Niterói teve uma festa épica de Réveillon, 500 mil pessoas formaram um mar de gente na beira da orla da Praia de Icaraí, para assistirem o grande show da virada do ano para 2025 que começou às 18h com o show sertanejo da cantora sertaneja Lara Zuzarte, seguido por João Gabriel, o rock do Detonautas, um esquenta da bateria da Unidos do Viradouro, antecedendo os 15 minutos de uma queima de fogos espetacular que encantou a todos. Considerada a festa de Réveillon mais impactante de todos os tempos, o ápice da noite aconteceu nas primeiras horas de 2025, quando subiu ao palco o Capital Inicial, que fez um show inesquecível, agradando a imensa multidão que lotou toda a extensão da Praia de Icaraí.



Logo após o show, a cantora niteroiense, Lara Zuzarte falou do seu entusiasmo em começar a grande festa na sua cidade.



“Estou muito feliz de ter participado desta festa linda! Minha primeira vez cantando no Réveillon, nascida e criada em Niterói e ter essa oportunidade é algo inimaginável, emocionante! Muito, muito obrigada a todos que vieram, essa festa aqui ó, não é qualquer coração que aguenta não hein! Obrigada Niterói, amo vocês, até a próxima”, exclamou Lara.



Antes de iniciar seu show, o simpático João Gabriel recebeu, em seu camarim, a equipe da Neltur para emanar as boas energias em mais um show da festa de Réveillon em Icaraí.



“Meus conterrâneos de Niterói, é sempre uma satisfação imensa estar com vocês, fazendo o que eu amo que é cantar e estar aqui rompendo o ano de 24 pra 25, nesta praia, onde me criei, jogando bola, hoje cantando música sertaneja, sempre foi uma coisa diferente nessa região, mas graças a Deus a gente foi o primeiro a fazer esse movimento acontecer no Rio de Janeiro e, em Niterói, que começou essa história. É um prazer! Segundo ano consecutivo que recebo o convite da Prefeitura pra cantar no Réveillon, agradeço pela confiança, estou emocionado e muito feliz, vamos com tudo!”, exclamou João Gabriel.



O rock do Detonautas inflamou a plateia que aprecia o ritmo quente. O vocalista da banda recebeu a equipe da Neltur e emanou os bons fluidos para 2025.

“Salve, salve galera de Niterói! É a primeira vez dessa temporada de 2015, que seja um ano muito iluminado, que todo mundo prospere, que seja um ano muito, muito abençoado, que a gente consiga aí caminhar, porque o Universo é aquilo que a gente vibra e a gente veio vibrar aqui junto com vocês os melhores sentimentos, as melhores emoções, pra todo mundo, falou?!!! Muito obrigado pelo convite, valeu a galera da Prefeitura aí, tamo junto, Niterói é uma cidade mais que maravilhosa!”, exclamou o vocalista do Detonautas.



Para André Bento, Presidente da Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo -, responsável pela realização do Réveillon de Niterói, a festa foi a mais impactante da cidade.



“A gente viveu neste Réveillon mais uma festa linda aqui em Niterói! Uma festa que a gente planeja o ano todo pra executar em 6 horas pra população de Niterói, pra visitantes, pra turistas, a gente tá muito feliz com esse resultado. Esse ano a gente modernizou ainda mais o palco, temos um palco todo em led, permitindo que as pessoas que estão posicionadas mais atrás possam visualizar o show, temos a segurança reforçada com o apoio da Polícia Militar, pontos de hidratação, uma linda queima de fogos que encantou a todos, de baixo estampido respeitando os idosos, as pessoas portadoras do espectro autista, as crianças, os animais. Outra queima de fogos muito bonita também foi a da Praia de Itaipu, mais outros pontos fixos, em Santa Rosa, no Fonseca, Vila Ipiranga e no Caramujo, então a gente está muito contente com o resultado dessa festa linda, caminhei pela rua e vi a felicidade das pessoas na rua, todas empolgadas com os shows e esse foi o resultado que a gente esperava. Felicidade é viver aqui!”, exclamou Bento.



Dentre a multidão, uma das espectadoras ficou encantada com a festa de Réveillon em Niterói. Olívia Paula da Cunha (Terapeuta Ocupacional), disse: "É a primeira vez que participo do Réveillon de Niterói, estou achando magnífico e a gente está muito feliz aqui em Niterói".



Balanço dos Atendimentos Médicos – 139 atendimentos no total, por casos de desidratação, náuseas, vômitos, mal estar, fadiga, palidez, tonteira, cefaleia, hiperglicemia, conjuntivite, sonolência, queimadura, uma lesão causada por arma branca, entorse, distorção muscular, lombalgia, luxação, duas fraturas fechadas, ferimento, dor abdominal, cólica renal, disuria, retenção urinária, arritmias, taquicardia, hipertensão arterial, intoxicações exógenas. Aconteceram 19 remoções de pacientes, um por entorse em membro, três foram pro Hospital Estadual Azevedo Lima e 16 para o Hospital Municipal Carlos Tortelly.