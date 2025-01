Niterói: novas operações da gestão de Rodrigo Neves começaram hoje - Lucas Benevides

Publicado 03/01/2025 17:43

Niterói – Em seu terceiro dia à frente da administração de Niterói, o prefeito Rodrigo Neves anunciou, nesta sexta-feira (03), na Cidade da Ordem Pública, no Barreto, a volta de um dos programas com mais resultados positivos de sua primeira gestão: o Calçada Livre. O chefe do Executivo também anunciou o Programa Poluição Visual Zero, que, junto com os novos projetos já implementados esta semana, Cidade Limpa e Caça-fios, irão promover um maior ordenamento da cidade



O modelo da Operação Calçada Livre será semelhante ao implementado por Rodrigo Neves em 2013, que incluiu ordenamento de ambulantes e de ocupação irregular de calçadas. Já o Poluição Visual Zero vai fazer a retirada de todos os anúncios que foram colocados na cidade sem autorização. As secretarias de Urbanismo e de Ordem Pública trabalharão em parceria identificando a situação das licenças para retirada dos mesmos.



“A Operação Calçada Livre vai promover o ordenamento urbano e de ocupação irregular de calçadas. As calçadas devem estar livres para a circulação das pessoas, incluindo idosos, pessoas com dificuldade de mobilidade, mulheres com carrinhos de bebê. Já o Poluição Visual Zero vai fazer a retirada de todos os anúncios irregulares. Além da desordem, a grande quantidade de placas e de iluminação, pode causar desatenção dos motoristas, aumentar o stress das pessoas e desvalorizar a cidade”, disse o prefeito Rodrigo Neves.



O lançamento dos programas foi acompanhado pelos secretários de Ordem Pública, Gilson Chagas, pelo secretário de Urbanismo, Carlos Krykhtine, e pelo presidente da NitTrans, Nelson Godá.



Após o anúncio, o prefeito esteve na Praia de Icaraí e orientou ações de limpeza e conservação no calçadão. O prefeito estava acompanhado da secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, e do presidente da Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN), Abílio Borges.



Durante a vistoria, o prefeito determinou a colocação de novas papeletas de lixo para melhorar a conservação e a retirada de paraciclos que estavam obstruindo a passagem na calçada. Equipes da Prefeitura fizeram a limpeza do calçadão, desobstruiram bueiros e reforçaram a pintura de meios-fios, entre outras ações.



Valorização da Guarda – Rodrigo Neves reforçou para os Guardas Municipais que continuará investindo na valorização da corporação e garantiu a realização do novo concurso da Guarda, com o objetivo de chegar a mil agentes na cidade. Além disso, prometeu reformar as inspetorias regionais para oferecer melhores condições de trabalho aos agentes. O prefeito fez uma retrospectiva de todas as mudanças realizadas desde 2013 e reiterou que, mesmo a segurança não sendo uma atribuição do poder municipal, investiu recursos em diversas frentes com o objetivo de fornecer ferramentas às forças de segurança no combate à criminalidade.



“Eu não cruzei os braços. A cidade estava refém da violência com o bonde do fuzil, mais de 220 roubos de carros por mês, um carro roubado a cada três horas, com assaltos a mão armada. Investimos num trabalho pesado de apoio às forças de segurança, construímos o Centro Integrado de Segurança Pública, realizamos o primeiro concurso, e muitas ações de apoio à Guarda Municipal, com o objetivo de valorizar os guardas que estão no dia a dia com o cidadão, cuidando do ordenamento. Vamos continuar valorizando e avançando cada vez mais, e sei que posso contar com o trabalho dessa guarda tão preparada”, disse o prefeito.

Rodrigo lembrou que, graças às ações implementadas pela Prefeitura, a cidade conseguiu reduzir em até 80% alguns indicadores criminais, tendo nas suas duas primeiras gestões os menores índices registrados em 20 anos. As ações também incluíram a revitalização de comunidades, como o Viradouro e o Caramujo, com a disponibilização de equipamentos de esporte, cultura e lazer para os jovens.



Principais ações da Prefeitura de Niterói em apoio à Segurança:



Pacto Niterói Contra Violência - Conta com 18 projetos nos eixos de Prevenção, Policiamento e Justiça, Convivência e Engajamento dos Cidadãos e Ação Territorial Integrada. Niterói é o único município do Estado a contar com um programa integrado deste porte, atuando em diversas áreas para auxiliar os órgãos de segurança.



Reestruturação da Guarda Municipal, com aumento de efetivo, valorização profissional e foco na qualificação.



Criação do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) em 2015 com 522 dispositivos de segurança.



Estruturação do Cercamento Eletrônico, com 120 câmeras inteligentes espalhadas por locais estratégicos da cidade.



Construção de Companhias Destacadas para a Polícia Militar.



Inauguração da Delegacia de Homicídios de Niterói.



Construção da Cidade da Ordem Pública.



Criação do Observatório de Segurança.



Reforma de delegacias.



Ampliação do Proeis.