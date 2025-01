Niterói: Mais de 700 crianças matriculadas nas escolas municipais também terão atividades gratuitas - Divulgação

Niterói: Mais de 700 crianças matriculadas nas escolas municipais também terão atividades gratuitasDivulgação

Publicado 03/01/2025 17:51

Niterói – Início do ano é sinônimo de férias e, mais uma vez, a Prefeitura de Niterói vai promover uma programação gratuita para crianças e adolescentes da cidade. As colônias de férias acontecem em diversos bairros e também em algumas escolas da rede municipal. Ao todo, mais de 1,3 mil jovens estarão com atividades de recreação e diversão. O objetivo é proporcionar momentos divertidos com brincadeiras variadas e atividades recreativas.

Na Zona Norte, o Parque Esportivo e Social do Caramujo vai atender crianças de 6 a 11 anos na parte da manhã e de 12 a 15 anos no turno da tarde, entre os dias 13 e 14 de janeiro. Serão 300 vagas. Os participantes terão café da manhã, almoço e lanche, além de inúmeras atividades recheadas de diversão, aprendizado e muita energia. Essa é a 7º edição da Colônia do Pesc. As inscrições são pelo https://forms.gle/TUzga4p1LcdLUbKx9 ou na secretaria do Parque (Rua do Alto, 130 – Caramujo).

A quarta edição da Colônia de Férias do MACquinho (Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa), no Ingá, vai atender crianças e adolescentes em suas férias escolares, com programações de muita diversão e lazer, promovendo o espírito de cooperatividade, acesso a equipamentos e programas culturais, passeios, brincadeiras e o esporte. Os interessados podem se inscrever pelo link https://encurtador.com.br/3Py1J . Também é possível se inscrever de forma presencial no MACquinho (R. Nair Margem Pereira, 1 – Ingá), das 9h às 17h, entre os dias 6 a 10 de janeiro.

Serão três semanas, agora incluindo os adolescentes. Em cada semana serão assistidas 60 crianças e adolescentes, totalizando 180 inscrições. As atividades acontecem de segunda a sexta, das 13h às 17h. As semanas de 13/01 a 17/01 e 20/01 a 24/01 será dedicada a crianças de 6 a 12 anos e de 27/01 a 31/01 para adolescentes de 13 a 17 anos.

Em Jurujuba, o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) vai proporcionar recreação, oficinas, passeios e muita diversão para 150 crianças de 4 a 12 anos. As inscrições serão realizadas na própria unidade e começam no dia 13 de janeiro, das 13h às 17h. As atividades começam no dia 20, no mesmo horário, e se estendem até o dia 30, com exceção da sexta-feira (dia 24). O CEU fica na Estr. Gen. Eurico Gaspar Dutra, 34 – Jurujuba.

Tô de Férias na Escola – A Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Municipal de Educação de Niterói (FME) vão realizar mais uma edição do “Tô de Férias na Escola”, entre os dias 20 e 31 de janeiro, das 8h às 12h. Mais de 700 crianças estão inscritas de 16 unidades participantes. A programação conta com oficinas, passeios, além de atrações culturais, recreativas e artísticas. Além de inserir as crianças e jovens no mundo da cultura, o programa garante a segurança alimentar dos estudantes, com café da manhã e almoço incluídos diariamente.