Niterói: ampliando programa para 9.500 mães atípicas, pessoas com deficiência e idosos carentes - Alex Ramos

Publicado 04/01/2025 08:03

Niterói – O Largo da Batalha, em Pendotiba, foi palco do segundo ato de inclusão de famílias no programa Moeda Social Arariboia, realizado pelo prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Essas famílias fazem parte do grupo de 9.500 beneficiadas que começarão a receber o auxílio. Os cartões da Moeda Arariboia serão distribuídos a partir da próxima segunda-feira (6), com o primeiro pagamento previsto para o dia 11 de janeiro (sábado).

A ampliação do programa ocorreu com uma alteração na legislação que instituiu a Moeda Arariboia, incluindo mães atípicas (com filhos com deficiência, síndromes raras ou outras condições que afetam o desenvolvimento), pessoas com deficiência e idosos de baixa renda.

"É uma grande alegria estar aqui no Largo da Batalha. Espero que todos tenham tido um ótimo Natal e uma excelente passagem de ano. Mas este ano será ainda melhor com a Moeda Arariboia. Podem ter certeza de que farei um governo ainda melhor que os dois primeiros. É um orgulho entregar a Moeda Arariboia para pessoas com deficiência, idosos e mães de crianças atípicas. São 9.500 famílias que, no dia 11 de janeiro, irão receber o benefício. Em Niterói, o governo é pelo povo e para o povo", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, também destacou a importância da ação: "Hoje é uma noite muito especial, pois estamos anunciando a entrega da Moeda Arariboia para as famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente para os idosos. Nosso objetivo é garantir que as refeições sejam mais fartas e que esse benefício ajude a fortalecer as famílias, proporcionando mais dignidade e qualidade de vida."

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária é responsável pela gestão do programa.

"Hoje é um dia histórico para Niterói. O prefeito Rodrigo Neves cumpre uma promessa de campanha ao incluir 9.500 famílias de mães de crianças atípicas, idosos carentes e pessoas com deficiência no maior programa de transferência de renda do Brasil, a Moeda Social Arariboia", disse Elton Teixeira, secretário de Assistência Social.

Uma das novas beneficiárias é Thayná Andrade, de 33 anos, mãe atípica e moradora do Largo da Batalha.

"Para nós, mães atípicas, a Moeda Arariboia é muito importante. Com ela, podemos comprar alimentos, remédios e outras coisas. Por isso, a Moeda Arariboia é fundamental para nós. Só posso agradecer", contou Thayná.