Niterói: programa Calçada Livre começou sexta-feira nas ruas de IcaraíLucas Benevides

Publicado 05/01/2025 14:15

Niterói – A Secretaria de Ordem Pública (Seop) de Niterói deu início nesta sexta-feira (03) ao Programa Calçada Livre, que tem como objetivo desobstruir as calçadas para permitir o ir e vir dos pedestres com mais espaço e tranquilidade, promovendo o ordenamento dos espaços. A ação começou na Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí, e será gradativamente ampliada para outros pontos da cidade. Pela manhã, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, havia anunciado o início imediato das ações.

"Este programa é uma ação essencial para melhorar a mobilidade urbana e garantir que as calçadas da cidade sejam realmente acessíveis para todos. Nosso compromisso é garantir que Niterói tenha espaços públicos mais organizados, seguros e agradáveis para seus cidadãos. Com o Calçada Livre, vamos continuar promovendo a ordem e o respeito ao espaço público, proporcionando mais qualidade de vida à nossa população", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Num primeiro momento, a ação ocorreu como forma de orientação e foi conduzida pelo secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas; o subchefe operacional da Seop, Major David Ricardo Costa; e o inspetor-geral da Guarda Municipal, Paulo Brito. Eles percorreram a via, conversaram com donos de bancas de jornais, comerciantes e, em alguns prédios, alertaram sobre a necessidade de não deixar vasos nas calçadas, publicidades ou mercadorias. Também foi realizada a retirada de motos das calçadas.

“Nosso primeiro objetivo foi orientar os comerciantes e, onde necessário, já iniciarmos o processo de liberação das ruas para a população. Esse trabalho será feito diariamente pelas equipes da Guarda Municipal. Num primeiro momento, vamos orientar; caso o problema persista, faremos a apreensão do material, se for necessário”, explicou Gilson Chagas, secretário de Ordem Pública.

O modelo da Operação Calçada Livre é semelhante ao implementado por Rodrigo Neves em 2013, que incluiu ações para a desocupação irregular de calçadas.

“As nossas equipes vão passar com frequência na Rua Paulo Gustavo, iniciando o programa, realizando o patrulhamento e a orientação aos moradores. Se a população perceber algo fora do comum, deve entrar em contato com o número 153, para que nossas equipes mais próximas possam atuar no local. Nos casos de pessoas em situação de rua, as equipes da Assistência Social poderão fazer as abordagens necessárias”, explicou Paulo Brito, inspetor-geral da Guarda Municipal.

Durante a primeira ação, os agentes receberam apoio de moradores que passavam pela via.

“Isso é muito importante, pois esses problemas ocorrem com frequência e precisamos ter esse espaço para nos locomovermos. Às vezes, bancas ou comerciantes colocam cadeiras nas ruas, e motos ocupam as calçadas, impedindo a passagem. Esse tipo de ação é muito bem-vinda”, disse o professor aposentado Sérgio Rios Nóbrega, de 65 anos, morador de Icaraí.