Niterói: Moeda Arariboia é ampliada pelo novo governo municipal - Luciana Carneiro

Niterói: Moeda Arariboia é ampliada pelo novo governo municipalLuciana Carneiro

Publicado 05/01/2025 13:57

Niterói – Cerca de 500 pessoas da Região Oceânica de Niterói participaram neste sábado (04) do terceiro ato de inclusão de famílias no programa Moeda Social Arariboia. A iniciativa da Prefeitura de Niterói contempla 9.500 novos beneficiários, incluindo mães de crianças com com deficiência, síndromes raras ou outras condições que afetam o desenvolvimento da criança, pessoas com deficiência e idosos de baixa renda inscritos no CadÚnico.



"Com muita alegria e responsabilidade, assumi este terceiro mandato e agradeço especialmente aos idosos, pessoas com deficiência e mães atípicas que confiaram no nosso trabalho desde o início. Sempre cumpri meus compromissos com dedicação e foco em quem mais precisa. Estamos realizando uma importante promessa de campanha: a ampliação da Moeda Arariboia para incluir idosos em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência e mães atípicas. Peço que todos ajudem a divulgar essa conquista em suas comunidades, para que ninguém fique sem acessar esse direito", disse o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.



Os cartões da Moeda Arariboia serão distribuídos a partir da próxima segunda-feira (6), com o primeiro pagamento programado para o sábado, 11 de janeiro.



A ampliação do programa foi viabilizada por uma alteração na legislação que instituiu a Moeda Arariboia, assegurando o benefício para grupos que enfrentam maiores dificuldades socioeconômicas, como mães de crianças com deficiência ou síndromes raras, além de idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade.



Ao todo, o programa beneficia mais de 115 mil pessoas. O secretário Elton Teixeira reforça a importância de o responsável familiar ir ao local buscar o cartão.



“Vamos começar a entrega dos novos cartões a partir da próxima segunda-feira, dia 6. Para evitar tumulto, é importante que o beneficiário observe a data de retirada de acordo com a letra inicial do nome cadastrado. Fizemos um calendário que agrupa as pessoas pelas letras, até sexta-feira, dia 10. Estaremos com nossa equipe pronta para realizar a entrega dos cartões de forma ordenada. Já no sábado, dia 11, essas novas famílias estarão com os créditos depositados no cartão para usufruir do benefício”, explicou Elton Teixeira.



Entre os novos beneficiários está Gislane Coelho, de 35 anos, moradora de Itaipu e mãe de uma criança autista de 4 anos.



"Esse cartão vai me ajudar bastante. Eu sou mãe atípica. Vai me ajudar muito com meu filho. Minha rotina se resume à escola, terapia e médicos, então não consigo trabalhar fora. Só o BPC não dá conta. A Moeda Arariboia vai ajudar porque ainda tenho 3 outros filhos mais velhos. É tudo nas minhas costas, uma rotina puxada. Só tenho a agradecer ao prefeito por incluir a gente.", agradeceu.

A Moeda Social Arariboia é gerida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária e tem se consolidado como uma importante ferramenta para a redução da desigualdade social em Niterói, fortalecendo a economia local e promovendo dignidade para milhares de famílias.



Retirada do cartão Moeda Arariboia



Os responsáveis pelas famílias beneficiadas, inscritas no CadÚnico, deverão comparecer ao Atlético Clube Fluminense (Rua Xavier de Brito, 22 – Centro) munidos do CPF e de um documento original com foto. A retirada ainda pode ser feita pelo procurador legal com a procuração registrada em cartório com firma reconhecida e documentos originais do beneficiário e do procurador. A entrega dos cartões será realizada de 9h às 17h.



Segunda-feira - 06/01 - Letras A, B, C e T



Terça-feira - 07/01 - Letras E, F, G, H, I, K, V e Z



Quarta-feira - 08/01 - Letra M



Quinta-feira - 09/01 - Letras J, L, N e O



Sexta-feira - 10/01 - Letras D, P, Q, R, S, U, W e Y



As famílias que já recebiam a Moeda Arariboia e foram contempladas com o BPC/LOAS não necessitam realizar a retirada de outro cartão.