Niterói: emaranhados de fios são retirados pela Prefeitura da cidade - Reprodução

Niterói: emaranhados de fios são retirados pela Prefeitura da cidadeReprodução

Publicado 05/01/2025 14:29

Niterói – A Prefeitura de Niterói retirou mais de 1 tonelada de cabos, fios e cordas de aço nos dois primeiros dias da operação Caça-Fios. O trabalho já começou a ser realizado em ruas dos bairros do Fonseca, Centro, Icaraí e São Francisco. A ação envolve mais de 450 trabalhadores, divididos em turnos e equipes, atuando em um esforço conjunto para organizar a fiação da cidade, intensificar a limpeza e promover a conservação dos espaços públicos, por meio dos programas Caça-Fios e Cidade Limpa, lançados na quinta-feira (2).

"A retirada dos fios caídos e soltos dos postes traz mais segurança e contribui para a organização e embelezamento da cidade, criando um ambiente mais seguro e agradável para as pessoas. Não vou admitir que as concessionárias façam reparos e abandonem os fios e rolos de fios nos postes. Não vou permitir essa bagunça na fiação da cidade", afirma o prefeito Rodrigo Neves.

A força-tarefa inclui a retirada de fios soltos, postes inutilizados, pequenas podas de árvores, limpeza de bueiros, pinturas de meios-fios e postes, capina e outros serviços de conservação. Estão atuando funcionários da Seconser e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin).

O programa "Caça-Fios" tem como objetivo reorganizar a rede de distribuição de energia elétrica e telecomunicações, corrigindo o emaranhado de fios nos postes da cidade. Já o programa "Cidade Limpa" concentra esforços para elevar os padrões de limpeza e conservação urbana.

O trabalho faz parte do planejamento do prefeito Rodrigo Neves, com foco na transformação da paisagem urbana de Niterói nos primeiros 100 dias de sua gestão. A operação tem duração de 60 dias e continuará até que as empresas de telefonia e energia elétrica apresentem à Prefeitura um plano de ação contínuo, com um cronograma de retirada e alinhamento dos cabos e postes, a ser aprovado pela administração municipal. Após esse prazo, o serviço será realizado de forma permanente, dentro do cronograma de ações do município.

O material coletado será direcionado para processos de reciclagem, reforçando o compromisso da Prefeitura com a sustentabilidade e o meio ambiente.

O planejamento da ação inclui a colaboração das empresas responsáveis pela instalação dos fios e a implementação de um plano de gestão que envolva responsabilidades e metas claras para a retirada e organização da fiação urbana.