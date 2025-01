Niterói: A fiscalização teve 45 abordagens de condutores de vários tipos de embarcação. Houve uma preocupação especial com os jet skis, cada vez mais frequentes na região. - Divulgação

Publicado 06/01/2025 08:55

Niterói – A Marinha do Brasil realizou uma Operação Lei Seca Marítima na orla de Niterói, neste domingo (5).

O trabalho teve o apoio operacional da Guarda Municipal de Niterói. Os objetivos foram abordar condutores de embarcações para verificar a ocorrência de casos de pessoas pilotando após consumir bebida alcóolica e conscientizar a população sobre os riscos de combinar álcool com condução de embarcações.

A fiscalização teve 45 abordagens de condutores de vários tipos de embarcação. Houve uma preocupação especial com os jet skis, cada vez mais frequentes na região. Todos tiveram que ser submetidos ao bafômetro e três foram notificados. Seis agentes da Coordenadoria de Ações Táticas da Guarda Municipal de Niterói participaram da operação a bordo das lanchas da Marinha.



O Capitão dos Portos do Rio de Janeiro, Capitão de Mar de Guerra Luciano Calixto, destacou que a Operação Lei Seca Marítima faz parte da Operação Navegue Seguro, que ocorre nesse verão. “Niterói é uma prioridade da Capitania dos Portos em face de sua intensa atividade náutica, com esportes, pesca, turismo e transporte marítimo concentrados na Baía de Guanabara e em praias oceânicas”, ressaltou o Comandante Calixto.



O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, explicou que o suporte da Guarda Municipal foi solicitado pela Marinha em razão da necessidade de garantia da ordem pública durante as abordagens e de evitar a ocorrência de imprevistos durante a operação. O secretário destacou a relevância da cooperação entre a Marinha e a Guarda Municipal.



“Em mais uma ação de integração, agentes da Coordenadoria de Ações Táticas da Guarda Civil Municipal de Niterói participaram, com militares da Marinha do Brasil, de uma Operação Lei Seca Marítima abordando embarcações na orla de Niterói para vistoriar as condições dos condutores das embarcações. Ações como essa previnem acidentes graves, que podem ocasionar ferimentos e até mortes. Estaremos sempre prontos a colaborar com todas as forças que trabalham para o bem-estar da população de Niterói”, afirmou Gilson Chagas.