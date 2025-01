Niterói: novos cartões da Moeda Arariboia serão entregues a partir desta segunda (6) - Luciana Carneiro

Publicado 06/01/2025 07:39

Niterói – A Prefeitura de Niterói ampliou o programa de transferência de renda da Moeda Arariboia para contemplar mais 9.500 famílias que já recebem o auxílio do Benefício de Prestação Continuada (BPC), do Governo Federal. A partir deste mês, mães de crianças atípicas, pessoas com deficiência e idosos de baixa renda que estão inscritos no CadÚnico receberão o benefício. A entrega dos novos cartões começa nesta segunda-feira (6) e o primeiro pagamento será depositado no dia 11 de janeiro (sábado).

"A ampliação do programa Moeda Arariboia reforça o nosso compromisso de cuidar das pessoas mais vulneráveis da nossa cidade. Com a inclusão de mães de crianças atípicas, pessoas com deficiência e idosos carentes, estamos garantindo que mais famílias tenham acesso ao que é essencial para viver com dignidade”, disse o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária é a responsável pela gestão do Programa Moeda Arariboia. Ao todo, o programa beneficia mais de 115 mil pessoas. O secretário Elton Teixeira reforça a importância de o responsável familiar ir ao local buscar o cartão.

“Vamos começar a entrega dos novos cartões a partir desta segunda-feira, dia 6. Para evitar tumulto, é importante que o beneficiário observe a data de retirada de acordo com a letra inicial do nome cadastrado. Fizemos um calendário que agrupa as pessoas pelas letras A até Z, até sexta-feira, dia 10. Estaremos com nossa equipe pronta para realizar a entrega dos cartões de forma ordenada. Já no sábado, dia 11, essas novas famílias estarão com os créditos depositados no cartão para usufruir do benefício”, explicou Elton Teixeira.