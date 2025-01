Niterói: Operação Verão promove ordenamento nas regiões de praias da cidade - Luciana Carneiro

Publicado 06/01/2025 07:45

Niterói – A Prefeitura de Niterói reforçou as ações de fiscalização nas praias da cidade neste fim de semana (4 e 5). O objetivo foi garantir o ordenamento urbano nos acessos às praias. Agentes da Guarda Municipal e da NitTrans trabalharam para coibir irregularidades como estacionamento em locais proibidos. No fim de semana, foram registradas 178 autuações de trânsito, sendo 83 no sábado e 95 no domingo.

“Nossos agentes vão estar nas ruas durante todo o verão para coibir irregularidades. Os acessos às praias não podem se tornar locais de desordem. Calçada não é estacionamento. O direito de ir e vir do pedestre tem que ser respeitado. Vamos fiscalizar sempre”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Foram frequentes casos de veículos estacionados de forma irregular em vagas destinadas a idosos e a pessoas com deficiência, sem o cartão de identificação. Em cada dia, 80 funcionários da Prefeitura participaram da Operação Verão, com dez viaturas, cinco motopatrulhas e sete reboques à disposição das equipes.

“A Operação Verão neste final de semana teve um saldo positivo para a fluidez no trânsito. Atuamos de maneira a coibir as irregularidades de trânsito e também orientamos os motoristas que se deslocavam, em especial, no sentido das praias. Assim, garantimos respostas rápidas para manter a fluidez no trânsito”, explicou o presidente da NitTrans, Nelson Godá.

Em Camboinhas e Piratininga, o reforço se concentrou nas rotatórias de acesso. Na entrada de Piratininga, foi colocada uma faixa para conscientizar a população sobre a importância de se respeitar as leis do trânsito.

Em Itaipu, os agentes reforçaram a fiscalização na rotatória da Estrada Francisco da Cruz Nunes junto à Avenida Central Ewerton Xavier. Em Itacoatiara, a atuação ocorreu principalmente para evitar o estacionamento irregular e para remover veículos estacionados em fila dupla ou nas saídas de garagens.



Em Jurujuba, os operadores e agentes de trânsito trabalharam para coibir o estacionamento irregular na Avenida Carlos Ermelindo Marins, com prioridade para os acessos às fortificações militares e às praias de Adão e Eva. Houve interdição de trânsito na Estrada General Eurico Gaspar Moura, na esquina com a Travessa São Jerônimo, para evitar a passagem de veículos em direção à Fortaleza de Santa Cruz. Em São Francisco, a operação aconteceu na saída da Avenida Franklin Roosevelt, na esquina com a Avenida Quintino Bocaiuva.

A Secretaria de Ordem Pública também reforçou o patrulhamento nas praias da Baía e ampliou as rondas de fiscalização com bicicletas no Centro, como já acontece em Icaraí e São Francisco.

“Nosso objetivo é promover o ordenamento dos espaços de lazer, identificando problemas e agindo de forma preventiva para oferecer um atendimento melhor à população. A fiscalização é fundamental”, destacou o secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas.