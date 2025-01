Niterói: Encontro de Gestores teve reunião foi marcada pelo alinhamento das metas de secretarias e órgãos municipais - Alex Ramos

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, comandou, nesta segunda-feira (06), o primeiro Encontro de Gestores do novo governo. A reunião foi marcada pelo alinhamento das metas de secretarias e órgãos municipais para os primeiros 100 dias de governo. O Plano de Metas de 100 dias é um instrumento de planejamento de curto prazo criado em 2013 para acelerar entregas prioritárias para a população. No encontro, foram pactuadas metas selecionadas pelo prefeito com o apoio dos gestores das pastas.

“Nosso governo começou com vigor. Vamos fazer um governo transformador e inspirador. É um plano de 100 dias. Obviamente não é fácil e, para atingir esses objetivos, é fundamental trabalhar em unidade. Ao mesmo tempo, é preciso estruturar e colocar de pé uma agenda transformadora para o cidadão. Passados estes 100 dias, vamos iniciar um planejamento e uma discussão com a sociedade para a atualização do Plano Niterói Que Queremos até 2050, com metas de curto, médio e longo prazos. O princípio do nosso governo é tratar a administração pública com muito zelo”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



Uma das prioridades do prefeito Rodrigo Neves será a área da Saúde, com a melhoria do atendimento à população. Entre as ações previstas, estão a contratação de mais 200 médicos e o anúncio de um programa direcionado a pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e suas famílias. Também está prevista a inauguração da Maternidade Alzira Reis, após obras de reforma.

Na Educação, está previsto o início da implementação da "Quarta-feira Presente na Escola", que visa ampliar o horário escolar das crianças na escola. No âmbito da Assistência Social, o programa Moeda Social Araribóia beneficiará mais 9.500 famílias entre idosos, mães atípicas e pessoas com deficiência de baixa renda. Estão previstas ainda a implementação do Plano Integrado de Atendimento à População em Situação de Rua, assim como o início das atividades da Escola de Gastronomia do Restaurante Popular do Fonseca.



A vice-prefeita Isabel Swan ressaltou que o novo governo vai retribuir a confiança da população. “Venho de uma realidade ligada aos esportes olímpicos. Então convido todos a pensar sobre qual a medalha olímpica que cada um quer exibir ao fim destes quatro anos. A gente vai trabalhar para retribuir a confiança da população no nosso projeto. Acredito firmemente que vamos fazer mais. Tenho uma grande responsabilidade como vice-prefeita. Estou muito feliz e com muita energia para trabalhar por Niterói”, afirmou Isabel Swan.



As metas incluem ainda avanços em infraestrutura e mobilidade, como a conclusão de 10 obras de contenção de encostas em áreas de risco; a publicação do edital para a macrodrenagem do Rio Icaraí; a operacionalização do Terminal Pesqueiro; e a inauguração aqui não seria melhor a palavra INÍCIO da urbanização das comunidades de Bonsucesso e Mineirinho. A iluminação em LED será ampliada no município.



Na área da Segurança estão incluídas a implementação do Sistema de Detecção de Disparo de Arma de Fogo pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e a instalação de mais de 100 câmeras de monitoramento conectadas à rede de fibra ótica no Centro. Também será realizada a revitalização do Centro Especializado em Atendimento à Mulher (CEAM) e o Auxílio Social para mulheres será reajustado para um salário mínimo. Na área do Desenvolvimento Econômico, está prevista a implementação do Programa Niterói Empreendedora, para incentivar o empreendedorismo local.



O secretário Executivo, Felipe Peixoto, disse que o Encontro de Gestores foi fundamental para alinhar as prioridades para os próximos 100 dias.

“Tenho certeza que a parceria e a integração entre as equipes vão ser muito importantes para os resultados. Muitas entregas serão realizadas como frutos da parceria entre os secretários”, explicou Felipe Peixoto.